¡OJO! Estos estados no tendrán subsidio de verano de la CFE a partir del 1 de noviembre

Prepárate para el ajuste de la tarifa eléctrica

MÉXICO.- A partir del 1 de noviembre de 2025, algunos hogares de 9 estados de la República Mexicana pagarán más por su recibo de la luz, debido a que se terminará el subsidio de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tarifa que aplica durante los seis meses más calurosos del año, en beneficio de los habitantes.

El subsidio de verano oficialmente tiene el nombre de tarifa Doméstico de Alto Consumo (DAC) y se aplica «a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera».

Subsidio de verano llega a su fin en 2025

A lo largo de seis meses es que la tarifa DAC beneficia a miles de hogares, cuyo consumo mensual promedio suele incrementarse debido a las altas temperaturas, de hasta 45 grados en los meses de marzo, mayo, abril y junio, principalmente, por lo que las familias recurren al aire acondicionado o ventiladores para mitigar el calor.

Gracias a este subsidio de verano es que miles de hogares de 9 estados pagan una tarifa menor en los siguientes lugares:

Baja California Baja California Sur Chihuahua Coahuila Sonora Nuevo León Sinaloa Nayarit Tamaulipas

Por lo tanto, será en estos estados que a partir del 1 de noviembre se termine el subsidio de verano y se incremente el pago en el recibo de la luz eléctrica en caso de que el consumo de kilowatts sea alto, por lo que los hogares cuyo consumo no supere los seguirán pagando la misma cantidad.

Qué hacer ante el fin del subsidio de verano de CFE

Si tu hogar es de los beneficiados por el subsidio de CFE, para que no se incremente el costo en tu recibo de luz te recomendamos:

Aprovechar al máximo la luz natural

Desconectar electrodomésticos y cargadores de celulares cuando no estén en uso

Aprovechar las cargas de ropa en la lavadora

