Reconstruirán escuelas afectadas por lluvias en el sur; invertirán más de 3 millones de pesos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las lluvias recientes en el sur de Tamaulipas dejaron escuelas con pisos levantados, cableado dañado y materiales escolares inutilizados. Ante ello, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) implementará un plan emergente de reparación para asegurar que los alumnos regresen a instalaciones seguras.

El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, informó que el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), coordinará trabajos con los ayuntamientos de Tampico, Madero y Altamira para rehabilitar los planteles más afectados.

“El agua se filtró por debajo de los pisos y dañó las instalaciones eléctricas. También se perdieron papeles y libros de texto que no pudieron rescatarse”, señaló el funcionario.

En una primera etapa, se atenderán ocho escuelas con afectaciones severas, donde los daños estructurales y eléctricos requieren intervención inmediata. Para reducir el riesgo de nuevas inundaciones, las COMAPAS municipales aplicarán un material que impida el paso del agua por el subsuelo.

“Todas las escuelas siguen operando, pero las ocho más dañadas tendrán atención prioritaria. Las reparaciones implican una inversión estimada entre tres y tres millones y medio de pesos”, precisó Valdez García.

Los daños más graves se registraron en planteles ubicados en zonas bajas o sobre antiguos cuerpos de agua. En algunos casos, los salones quedaron cubiertos de lodo y las paredes afectadas por humedad.

El funcionario agregó que el atlas de riesgo estatal identifica numerosas escuelas vulnerables a inundaciones.

“Matamoros, por ejemplo, tiene alrededor de 220 planteles en zonas de riesgo, principalmente en la colonia Buenavista. En Altamira ocurre algo similar, en áreas situadas por debajo del nivel del mar o en terrenos que fueron lagunas”, indicó.

Además de las reparaciones físicas, la SET trabaja con directivos y docentes en protocolos de seguridad y prevención ante fenómenos meteorológicos.

“Es necesario que las comunidades escolares estén preparadas y que las autoridades locales actúen con rapidez ante alertas por lluvias intensas”, apuntó.

Por Raúl López García