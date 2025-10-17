Refuerza Madero medidas preventivas ante posible incremento del río Pánuco

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- “Más vale no ser confiados, más vale no escatimar esfuerzos”, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, al encabezar un recorrido por la margen izquierda del río Pánuco, donde se concentran las zonas de mayor riesgo en Ciudad Madero ante el paulatino incremento del nivel del afluente.

El funcionario destacó que se mantienen acciones de prevención y vigilancia continua, principalmente en los sectores colindantes con la vía del tren, donde se han identificado tres cruces estratégicos para facilitar una eventual evacuación.

“Ya tenemos bien ubicados los puntos y qué vehículos estarán activados de este lado de la vía. No es conveniente meter demasiados, porque las calles son muy angostas y podríamos entorpecer los accesos en caso de emergencia”, explicó.

Las labores, dijo, se centran en dos frentes: la identificación y censo de las familias que habitan en la franja ribereña, y el alertamiento permanente a los vecinos sobre el comportamiento del río, cuyos niveles son monitoreados cada pocas horas.

A pesar de la experiencia de los habitantes —muchos con más de 40 años residiendo en la zona y conocedores del cauce—, Marín Rodríguez subrayó que “en temas de Protección Civil siempre es preferible ser un poco exagerados y mantener la alerta”.

El albergue municipal ya se encuentra habilitado, aunque sin ocupación por el momento. “Está listo, con camastros y espacios definidos. A las familias se les informa de su ubicación, las rutas de ingreso y los vehículos que los trasladarían si fuera necesario”, puntualizó.

Durante el recorrido, personal del Ayuntamiento entregó trípticos con recomendaciones básicas: preparar una mochila de emergencia con medicamentos, documentos personales, una muda de ropa y artículos de primeros auxilios, además de prever la protección de objetos de valor ante una posible inundación.

La autoridad local reiteró el llamado a la población a mantenerse informada y atender las indicaciones oficiales, pues el nivel del río continuará bajo observación permanente durante los próximos días.

Por José Luis Rodríguez Castro

La Razón