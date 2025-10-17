Se “autodeportan” 500 tamaulipecos

El programa ofrece a los migrantes indocumentados la posibilidad de retornar voluntariamente a su país de origen sin ser detenidos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) mantiene bajo observación un fenómeno poco conocido, pero cada vez más frecuente entre los connacionales: la “autodeportación”, un programa implementado por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, que permite a migrantes retornar voluntariamente a México con la expectativa de acceder a beneficios migratorios en el futuro.

En entrevista con Expreso, el director general del ITM, José Rodríguez Alvarado, informó que, de las aproximadamente 40 mil personas que se espera sean repatriadas este año por la frontera de Tamaulipas, alrededor del 4 por ciento se ha acogido a este programa, y de ese grupo, entre 400 y 500 son tamaulipecos.

“En Estados Unidos hay un programa que llaman autodeportación, y nosotros lo hemos estado monitoreando. De todas las personas repatriadas por la frontera, unas 400 o 500 son tamaulipecos que han decidido acogerse a este esquema”, explicó el funcionario.

Rodríguez Alvarado precisó que el programa continúa siendo observado con cautela por las autoridades mexicanas, ya que, aunque se presenta como un mecanismo voluntario de retorno, aún no existen lineamientos formales que garanticen los beneficios migratorios que promete a quienes se suman a él.

¿Qué es la autodeportación?

El programa de autodeportación, impulsado mediante la aplicación CBP Home, surgió durante el gobierno de Trump y ofrece a los migrantes indocumentados la posibilidad de retornar voluntariamente a su país de origen sin ser detenidos, registrando su salida ante las autoridades migratorias estadounidenses.

En teoría, quienes se acogen a este programa podrían acceder a beneficios futuros, como la posibilidad de solicitar una visa o regularizar su situación de manera legal, aunque aún no hay un marco normativo que lo respalde.

“Ellos reportan cuándo ingresaron y qué estaban haciendo. Queda el registro de que se autodeportaron y lo que se dice, aunque no está formalmente establecido, es que podrán aplicar para una visa en el futuro y regresar de manera documentada”, detalló Rodríguez Alvarado.

En el sitio oficial del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), el gobierno estadounidense invita a migrantes ilegales a usar esta aplicación, prometiendo beneficios que no tendrían si fueran detenidos en un operativo.

El mensaje es claro:

“Si usted está en Estados Unidos ilegalmente y desea regresar a casa, el Departamento de Seguridad Nacional ahora le ofrece la aplicación móvil CBP Home para que se autodeporte voluntariamente. A través de CBP Home, usted recibe un boleto de avión de cortesía de regreso a casa, un bono de salida de 1,000 dólares al llegar a su país y la condonación de multas por no salir a tiempo.”

Tamaulipecos en el exterior y flujo de paisanos

El ITM estima que actualmente alrededor de 500 mil tamaulipecos radican en Estados Unidos, una comunidad a la que el gobierno estatal mantiene informada sobre cambios en leyes y programas migratorios para que puedan tomar decisiones con base en información confiable.

“Tenemos que estar en contacto con nuestra diáspora tamaulipeca para informarles los alcances de cada decisión o ley que implementa Estados Unidos. Ellos deben tener claridad para decidir su movilidad”, subrayó.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON