Se “come” Victoria a tres ejidos

Registra la ciudad un crecimiento importante

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Narciso Páez Mejía, secretario municipal de Desarrollo Rural, reconoció que los ejidos Benito Juárez, Guadalupe Victoria y Loma Alta ya han sido absorbidos por la mancha urbana de Ciudad Victoria.

Otros tres ejidos, La Libertad, La Misión y La Presa, podrían incorporarse a la ciudad en un plazo de cinco a siete años. Muchos de sus habitantes ya trabajan o estudian en Victoria.

Actualmente, Victoria cuenta con 43 comunidades, de las cuales 39 son ejidos.

Algunos están integrados a la mancha urbana, mientras que otros mantienen su estatus legal como ejidos.

Páez Mejía destacó que los ejidos cercanos continúan urbanizándose mediante proyectos legales autorizados por sus propietarios.

En materia agrícola, señaló que las presas Caballero y La Boca se encuentran con niveles óptimos, asegurando el riego para la temporada y favoreciendo cosechas de maíz, frijol, sorgo y cítricos.

La temporada de siembra, iniciada en septiembre, aún permite sembrar en octubre, garantizando rendimientos de aproximadamente tres toneladas por hectárea.

El funcionario destacó que se mantiene el apoyo a los caminos rurales para que los productores puedan transportar sus cosechas sin inconvenientes.

Además, la migración de jóvenes hacia Estados Unidos no se presenta de manera significativa, ya que muchos permanecen trabajando sus tierras y contribuyendo a la producción local.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON