Se desploma avioneta; tripulantes sobreviven

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La aeronave se dirigía al aeropuerto de la ciudad de Tampico, cuando presuntamente una falla mecánica hizo que perdieran potencia, obligando al piloto a realizar un aterrizaje forzoso en zona enmontada ubicada a unos kilómetros de la playa Tesoro del municipio de Altamira.

El accidente fue reportado alrededor de las 16:00 horas, pero por lo retirado y difícil acceso al lugar, fueron ubicados y atendidos cerca de dos horas después.

Afortunadamente personas cercanas al accidente llegaron antes y sacaron a los tres tripulantes con sólo lesiones leves.

Tras ser valorados de manera pre hospitalaria, se determinó que no estaba en riesgo su integridad.

Los tres fueron trasladados al aeropuerto de la ciudad de Tampico para una mejor atención, así como brindar información a las autoridades aeronáuticas.

Por Jesús Berlanga