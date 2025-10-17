Se pierde agua por incremento en el nivel del río Tamesí

Aunque el río está lleno, las autoridades indican que la situación no representa peligro para las familias que habitan en sus márgenes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El aumento en el nivel del río Tamesí, provocado por las lluvias locales, ocasiona la pérdida de agua a través de los diques en el sistema lagunario.

Aunque el río está lleno, las autoridades indican que la situación no representa peligro para las familias que habitan en sus márgenes y, al contrario, se asegura el suministro de agua.

El jefe de Rescate Acuático de Protección Civil y residente del ejido Martín A. Martínez, Teodoro Bautista Zúñiga, explicó que la precipitación se concentró en la zona.

“No tuvimos tanta agua en la sierra, sino que fue local, por eso no tenemos ningún problema, estamos perdiendo agua a través de los diques y eso nos garantiza el abasto”.

El funcionario señaló que se realiza un monitoreo diario de los puntos críticos, “a diario los estoy monitoreando, diques del Camarote y por el bordo natural también se está derramando agua”.

Bautista Zúñiga aseguró que el nivel del río Tamesí se mantiene por debajo de los bordos de protección.

“Tenemos como 30 centímetros de bordo y no hay casas inundadas, no hay peligro para las familias, salvo que llueva mucho, está lleno el río, pero sin problema”.

Cerca de mil familias habitan en las márgenes del río Tamesí, tanto del lado de Tamaulipas como el de Veracruz y personal de Protección Civil se mantiene atento a las condiciones del río para informar a la población ante cualquier cambio.

Por. Óscar Figueroa

La Razón