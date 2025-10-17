VIDEO: Atentan contra periodista con un coche bomba afuera de su casa en Italia; resultó ileso

La explosión destruyó el coche y dañó la vivienda del periodista Sigfrido Ranucci, presentador en la RAI, quien estaba amenazado por la mafia italiana; resultó ileso.

ITALIA.- La fiscalía antimafia de Roma abrió una investigación por un atentado que destruyó el automóvil del periodista de investigación Sigfrido Ranucci, conductor del programa “Report” de la televisión pública RAI, en un estallido ocurrido anoche en la localidad de Campo Ascolano, al sur de Roma. No hubo víctimas, pero el vehículo de su hija y la fachada de su vivienda resultaron dañados, según confirmaron el programa y autoridades de seguridad.

“La potencia de la explosión fue tal que habría podido matar a alguien si hubiera pasado al lado en ese momento”, afirmó “Report” en un mensaje en redes sociales.

El artefacto fue colocado bajo el coche del periodista y detonó alrededor de las 22:00 horas. De acuerdo con el relato de Ranucci a medios italianos, su hija había estacionado y pasado caminando por el lugar “veinte minutos antes del incidente”. El periodista aseguró que se habría utilizado “al menos un kilo de explosivos” y señaló que en la zona no hay cámaras que faciliten la identificación de los autores. Equipos de Carabinieri, policía científica y bomberos aseguraron el perímetro y trabajaron durante la madrugada para recoger evidencias.

Ranucci, bajo protección policial desde 2014 por amenazas de la mafia, ha denunciado en los últimos años un “clima de aislamiento y deslegitimación” y la recepción de advertencias violentas, entre ellas dos balas dejadas frente a su domicilio. El domingo previo al atentado había anticipado nuevas investigaciones de “Report” sobre organizaciones criminales, incluidas la ’Ndrangheta y la Cosa Nostra.

El episodio provocó una ola de condenas. La primera ministra, Giorgia Meloni, expresó su “plena solidaridad” y calificó el hecho como “un grave acto de intimidación”, mientras que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ordenó “aumentar al máximo” la seguridad del periodista, de acuerdo con comunicados oficiales citados por la prensa local.

“Report”, emitido por RAI 3, es uno de los programas de investigación más influyentes del país. En el pasado, sus revelaciones han tensionado la relación con figuras del gobierno y provocado campañas de descrédito contra su equipo. En 2024, debates sobre la independencia editorial de RAI y presiones políticas ya habían puesto bajo el foco a la radiotelevisión pública, un contexto que multiplica el interés por el caso y sus derivadas sobre la libertad de prensa.

Italia mantiene desafíos persistentes en materia de seguridad para reporteros. Aunque Reporteros Sin Fronteras sitúa al país en el puesto 49 de su clasificación global de libertad de prensa, hay decenas de periodistas bajo escolta por amenazas del crimen organizado y redes de odio. “La libertad de prensa en sí misma enfrenta una amenaza existencial en Italia”, ha advertido la organización en valoraciones recientes sobre el entorno de trabajo de los informadores.

La Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Roma coordina ahora las diligencias, con peritajes para establecer el tipo de explosivo y reconstruir la logística del artefacto. Fuentes de seguridad explicaron que la ausencia de CCTV en el área complica los tiempos de identificación, por lo que centran esfuerzos en trazas químicas, huellas y análisis de telefonía.

Ranucci señaló que su familia permanece ilesa y que continuará con su labor periodística. El programa difundió un video en el que se observa el frontal del coche completamente calcinado y, a un costado, el vehículo de su hija con daños visibles. La vivienda contigua también registró afectaciones en fachadas y cristales. La investigación avanza con la hipótesis de una acción con “métodos mafiosos” orientada a intimidar. En paralelo, el Ministerio del Interior evaluará medidas de protección reforzadas para reporteros bajo amenaza, en el marco del llamado “Decreto Piantedosi”, que prevé instrumentos adicionales de prevención y seguridad en espacios públicos y para personas en riesgo.

