VIDEO: Dalílah asegura que no se disculpará con Eugenio Derbez ni con Alessandra

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, la actriz recordó la vez que a través de una famosa revista confirmó la infidelidad de su novio con una famosa cantante

MÉXICO.- A casi dos semanas de haber terminado La Casa de los Famosos México, las polémicas no terminan, especialmente con Dalílah Polanco una de las participantes que más controversias causó dentro del reality show, no solo por el segundo lugar que ganó el cual muchos seguidores del programa aseguraban que no lo merecían, mientras que otros la defendían.

Y es que, Dalílah Polanco unos días antes de que terminara la competencia, habló sobre su ruptura con Eugenio Derbez, la cual, asegura que le dolió muchísimo, pues reveló detalles de la infidelidad del comediante con Alessandra Rosaldo quien actualmente es la esposa del también productor. Ahora la ganadora del segundo lugar de La Casa de los Famosos México fue cuestionada si es que podría pedirle una disculpa a su ex sobre lo que dijo.

Dalílah Polanco renuente a pedir disculpas a Derbez

En una reciente entrevista Dalílah Polanco fue cuestionada sobre lo que dijo dentro de La Casa de los Famosos México en donde compartió la vez que le rompieron el corazón. Pese a que en su relato no mencionó los nombres de los involucrados, seguidores de La Casa de los Famosos México no tardaron en señalar que se trataba de Eugenio Derbez y la tercera en discordia era su actual esposa, la cantante Alessandra Rosaldo.

Ante esto, recientemente, los reporteros cuestionaron a Dalílah si es que se podría disculpar con su ex por la polémica que causaron sus declaraciones a lo que ella se negó rotundamente, pues, asegura que ella solo contó la parte de su historia.

“Los ejercicios que hicimos en La Casa, regularmente hacían preguntas acerca de nuestras vidas, yo creo que lo que ya pasó, pasó, me hacen preguntas, las contesté, las contesté de una manera muy correcta y respetuosa, entonces yo creo que no le falté el respeto a nadie porque finalmente es parte de mi historia”, dijo Dalílah Polanco

Respecto a lo que declararon Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo luego de lo que contó Dalílah Polanco sobre la infidelidad, la ganadora del segundo lugar de La Casa de los Famosos México dijo no poder hacer nada al respecto, pues ella solo habla por ella misma.

¿Qué dijo Dalílah Polanco sobre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Durante la dinámica en La Casa de los Famosos México, Dalílah abrió su corazón y compartió cómo fue aquella etapa de su vida sentimental, la cual describió como una relación estable y llena de sueños compartidos. “Tenía una relación hermosa, todo perfecto, vivíamos juntos en una casa bonita”, contó la actriz, recordando con nostalgia los primeros momentos de felicidad. No obstante, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer señales sutiles que poco a poco fueron debilitando la confianza que sostenía su historia de amor.

Al principio, todo parecía un gesto tierno y romántico, pero pronto se convirtió en algo que despertó sospechas. Dalílah relató que su pareja empezó a tener una conducta fuera de lo común, pues comenzó a regalarle flores con una frecuencia exagerada, al punto de llenar su hogar con ramos que ya no tenían espacio. Lo que en un inicio parecía una muestra de amor terminó siendo una señal de algo más profundo que ella aún no alcanzaba a comprender.

El golpe definitivo llegó de forma inesperada y dolorosa. La actriz contó que una portada de revista fue la que reveló la verdad. “Le hablo a mi vecina en el acto: ‘Me acaban de decir esto’… Nos fuimos a ver la revista… regresamos y había fotos, fotos de él con ella con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento… y se me rompió el corazón”, narró con tristeza. Aquellas imágenes marcaron el fin de su historia, dejando al descubierto una traición que no solo rompió su confianza, sino también los sueños que había construido junto a él.