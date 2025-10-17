VIDEO: Descubre a sacerdote sosteniendo relaciones con su pareja en la iglesia

El hallazgo ocurrió en la localidad de Nova Maringá, donde el padre Luciano Braga fue captado sin playera junto a la joven

BRASIL.- Durante una ceremonia religiosa un joven irrumpió dentro de la iglesia para interrumpir un acto sexual entre su supuesta pareja y un padre, luego de que obtuviera evidencia suficiente para entrar al establecimiento religioso y descubrir a la mujer infraganti, durante el pasado 16 de octubre.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Nova Maringá, en el estado de Matto Grosso, donde el padre Luciano Braga Simplíciio, quien fue hallado sin playera en compañía de la mujer, identificada como Isabela, quien se escondió llorando debajo del tocador de baño.

FOTO: Especial

A través de las redes sociales, el padre Luciano negó tajantemente cualquier vínculo con Isabela, de 25 años de edad, y aseguró que únicamente necesitaba utilizar su cuarto para dormir y bañarse, después de que supuestamente había trabajado desde la mañana en la iglesia.

Así mismo, Isabela acudió ante las autoridades e interpuso una denuncia en la Policía Civil por la difusión de sus fotografías, tras la publicación del video en redes sociales y grupos de Whatsapp, lo que derivó el cierre de las cuentas de Luciano.

Suspenden a sacerdote por video de infidelidad

Sin embargo, la Diócesis de Diamantino (MT), responsable de la parroquia, emitió un comunicado para confirmar la suspensión del padre Simplício, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades. Además, el obispo Dom Vital Chitolina mencionó que se tomarán todas las medidas canónicas previstas, «en vista del bien de la iglesia y del pueblo de Dios».

Medios de comunicación locales mencionan que el sacerdote, que ingresó al clero el 12 de agosto de 2012 y celebró su primera misa en el Sao José de Rio Claro en enero de 2023. Sin embargo, en enero del mismo año fue transferido al pequeño pueblo de Nova Maringá, donde estuvo involucrado en la polémica infidelidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.