VIDEO: Estudiantes de la UANL persiguen y destruyen automóvil de exhibicionista

El joven se bajó sus pantalones frente al estacionamiento del plantel de la Facultad de Medicina

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

Estudiantes captaron a un exhibicionista que agredió a varios jóvenes en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quien fue detenido horas después por la Policía de Monterrey. Los efectivos de la Policía Regia detuvieron al sujeto luego de que los agrediera e intentara huir, por sus actos de acoso cometidos en la máxima casa de estudios, durante la tarde del pasado 16 de octubre.

A través de las redes sociales, usuarios y estudiantes se mostraron indignados por los actos del joven, quien fue captado en cámara tocando sus partes íntimas frente a numerosos estudiantes que salían del plantel del medicina, por lo que uno de ellos se aproximó para confrontarlo.

Sin embargo el exhibicionista arrancó e intentó huir a lo largo del tráfico, pero el pesado paso vehicular le impidió el paso, momento en el que un par de estudiantes se aproximaron para destruir su parabrisas y parte de su retrovisor derecho.

Detienen a exhibicionista

FOTO: SSPC Monterrey

Detienen a exhibicionista en la UANL

La detención de Angel Gustavo N de 26 años ocurrió en las calles de Jaumave y Jardín de Babilonia, en la Colonia Jardín de las Mitras, alrededor de las 23:00 horas de la noche del jueves. Los elementos de dicha corporación identificaron un automóvil Note, en color gris, con placas 74-KZF, con las luces apagadas, por lo que le marcan el alto.

El alumnado de la Facultad de Medicina exigió mayores medidas de supervisión contra conductores sospechosos que se estacionen en las intermediaciones del plantel, al desconocer en cuantas ocasiones el presunto exhibicionista habría acudido a la univerisdad para observar a las jóvenes médicas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.