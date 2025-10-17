VIDEO: Motociclistas desatan pánico en Iztapalapa al reproducir el sonido de la Alerta Sísmica

A modo de "broma" los motociclistas reprodujeron en una bocina el sonido, causando susto entre los vecinos que se encontraban dormidos, algunos salieron corriendo de sus casas

MÉXICO.- El sonido de la Alerta Sísmica no suele caerle bien a nadie, desata escenas de pánico en algunas personas y sobresalto en otras, pues sabemos que antecede un temblor que puede tener efectos catastróficos, por ello cuando se escucha en los altavoces capitalinos muchas personas abandonan sus casas para buscar un lugar un seguro. En torno a ese sonido se esta viralizando un video, pues a unos chistosos se les ocurrió hacer una «broma» en Iztapalapa.

Un grupo de motociclistas sorprendió a los vecinos reproduciendo en una bocina el sonido de la Alerta Sísmica, lo que causó sobresalto entre quienes lo escucharon, pues eran alrededor de las tres de la madrugada cuando pasaron despertando a todos los que se encontraban dormidos. Con susto algunas personas desalojaron sus casas y salieron corriendo a la calle, mientras los bromistas se divertían.

Desatan susto en Iztapalapa con el sonido de la Alerta Sísmica

¿De cuánto es la multa por activar el sonido de la Alerta Sísmica?

Según el artículo 25 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, cualquier persona que active de manera dolosa la Alerta Sísmica se hará acreedor a una multa que puede alcanzar hasta los 88 mil pesos. Además, podría enfrentar cargos penales por la comisión de delitos como provocación de alarma y perturbación del orden público.

Se aplicarán sanciones similares a quienes realicen llamadas falsas al número de emergencias 911 o al servicio de localización de emergencias, con el fin de saturar las líneas y entorpecer la atención de situaciones reales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.