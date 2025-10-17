VIDEO: Padre deja a su hijo en una autopista

El adolescente caminó solo por la autopista en plena noche hasta llegar a una caseta de pago, donde pidió ayuda para contactar a su padre debido a que él no llevaba celular

RUSIA.- Un insólito y preocupante caso de descuido por parte de un padre de familia fue captado por las cámaras de seguridad en una autopista, donde el hombre condujo durante aproximadamente 14 kilómetros sin notar que había dejado atrás a su hijo adolescente. El hecho ha generado asombro en las redes sociales, donde se difundió el video del incidente.

Según las imágenes, el incidente ocurrió en una autopista de Rusia donde el padre detuvo su vehículo para preguntar por una dirección. En ese momento, el hijo adolescente se bajó del automóvil, posiblemente para estirar las piernas o simplemente tomar aire. Sin embargo, en un momento de distracción, el conductor reanudó su viaje sin percatarse de que el joven no se encontraba en el auto.

El video tomado por la cámara de seguridad, y publicado por el medio de comunicación RT, muestra al adolescente visiblemente confundido y desorientado, que llega a la caseta de pago luego de haber caminado solo por la autopista en plena noche. De acuerdo con su testimonio, el joven no llevaba teléfono móvil, lo que dificultó aún más su situación, ya que no tenía forma de contactar a su familiar o pedir ayuda de inmediato.

Un padre de familia olvidó a su hijo en una autopista, las cámaras de seguridad grabaron el incidente. Créditos: RT

El reencuentro entre el padre y el adolescente

A pesar de la peligrosa situación, el adolescente logró mantener la calma y ya en la caseta, el personal la auxilió de inmediatos y le brindó una chamarra para cubrirse del frío debido a que el joven solo vestía un short y una playera delgada.

Tras asegurarse de que el joven se encontraba bien, los trabajadores se comunicaron con las autoridades para informar sobre el hecho y comunicaron al adolescente con su padre, más tarde fue llevado por personal de la caseta hasta donde se encontraba su tutor esperándolo.

Afortunadamente, el reencuentro se produjo sin consecuencias físicas para el adolescente, quien se encontraba sano y salvo.

El caso ha generado un debate en las redes sociales sobre la importancia de la atención y el cuidado de los padres hacia sus hijos, especialmente cuando se viaja con menores de edad. Algunos usuarios en internet han defendido al padre del adolescente, asegurando que no se trataba de un niño y que pudo haberle avisado antes a su papá que iba a bajar del vehículo otros aseguran que fue un descuido muy grave y que merecía ser sancionado por las autoridades rusas.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades iniciarán alguna investigación formal por este descuido una situación aparentemente rutinaria.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO