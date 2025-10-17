Zona norte de Veracruz municipio de Pánuco reporta 7.75 metros

Pueblo Viejo se mantiene en fase preventiva ante posibles crecidas del río Pánuco

VERACRUZ.- El río Pánuco continúa por encima de su nivel normal, pero por ahora no representa un riesgo inminente para la población.

El Director de Protección Civil de Pueblo Viejo, Jorge Montero Piedra, explicó que la fase de prevención se mantiene en amarillo, principalmente por la posibilidad de que los aumentos del río se reflejen en las lagunas del municipio.

La medición oscila entre los 7.05 y 7.10 metros, todavía por debajo del punto crítico de 7.30 metros que marcaría una situación de alerta máxima en la parte final del afluente.

“La instrucción de la alcaldesa es mantenernos vigilantes y no bajar la guardia. Estamos monitoreando el río todos los días, tres o cuatro veces al día, para detectar cualquier incremento”, señaló.

Montero Piedra, dijo que entre las zonas más observadas se encuentran las lagunas de Pueblo Viejo, Polo Viejo y Benito Juárez (de las Margaritas), que en días recientes registraron desbordamientos y afectaron calles y viviendas de varias colonias. Las áreas más vulnerables son la Congregación Anahuac y las colonias Miguel Alemán, Margaritas, Benito Juárez y California, donde el agua puede salir rápidamente a las calles cuando suben las lagunas.

“Hace unos días tuvimos afectaciones por lluvias intensas; hubo encharcamientos y algunas casas resultaron anegadas, pero el agua ya bajó y los escurrimientos regresaron a su cauce”, explicó Montero Piedra.

En los ejidos rurales, aunque no se registraron inundaciones dentro de las viviendas, los caminos permanecen rodeados de agua. Los habitantes deben trasladarse a pie con el agua a la cintura o utilizar lanchas para movilizarse, pero hasta el momento no hay riesgos mayores.

El director también descartó cualquier obstrucción en la salida del río hacia el mar, como tapones o acumulación de palizada, lo que permite que el agua siga fluyendo sin inconvenientes.

“Lo que sube o baja depende de las mareas: de día baja y de noche sube entre 10 y 20 centímetros”, agregó.

Actualmente, el municipio mantiene tres refugios temporales abiertos, dos de ellos con personas alojadas desde hace más de una semana. Además, se realizan avisos por redes sociales, perifoneo y recorridos casa por casa para mantener informada a la población.

Montero Piedra hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse llevar por rumores en redes sociales:

“Mientras estemos prevenidos y atentos al monitoreo, no tendremos problemas. Evitemos crear pánico innecesario”, concluyó.

PANUCO ALCANZA 7,75 METROS

De acuerdo con la CONAGUA, en el el municipio de Panuco, el nivel alcanzó los 7.75 metros y se reportó que mantenía un alza paulatina pero a baja velocidad.

Durante las mediciones realizadas la tarde del viernes, se notó que los escurrimientos alcanzaban la zonas bajas de algunos sectores cercanos a la cabecera municipal.

En el caso de algunas localidades, los pobladores compartieron imágenes del avance del desbordamiento del río.

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón