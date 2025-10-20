Alcalde de Altamira amenaza con detener el tren si Ferromex no Limpia el derecho de vía

9:29 am

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, lanzó una advertencia pública a la empresa Ferromex, detendrá las operaciones del tren si la compañía no atiende su obligación de limpiar el derecho de vía que atraviesa el municipio. Durante su conferencia de prensa matutina número 211, enfatizó la obligación que tiene la empresa ferroviaria. «no limpian el área y pelean el derecho de vía, es obligación de Ferromex». El alcalde indicó que tomarán «un acuerdo de cabildo para enviar un exhorto para que limpien derecho de vía». «Increíble la sensibilidad, porque si no vamos a parar el tren», sentenció el alcalde Armando Martínez Manríquez. Por. Óscar Figueroa

