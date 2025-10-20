Comienza a descender nivel del río Pánuco

El cauce inició un descenso sostenido y esta mañana marcó 7.47 metros

PÁNUCO, VER.- El río Pánuco por fin cedió. Tras varios días en niveles críticos, el cauce inició un descenso sostenido y esta mañana marcó 7.47 metros, todavía por encima de su nivel máximo ordinario, pero ya con tendencia clara a la baja.

“El río ya está a la baja, estamos en 7.47, aún arriba de su nivel de aguas máximas ordinarias, pero con la buena noticia de que ya está descendiendo paulatinamente, lo cual nos dará la opción a empezar con las tareas tanto de limpieza como reconstrucción”, confirmó Luis Hernández, director de Protección Civil en Pánuco.

La cresta se registró en 7.74 metros, es decir 44 centímetros arriba del NAMO.

“Es muy difícil contabilizarlo. Los reportes que se han hecho es que todavía todas tienen anegamientos. En algunas zonas ha bajado 1 metro, en otras 50 centímetros. La cuenca maneja diferentes niveles”, informó.

SIGUE EL PUENTE AÉREO — COMIENZA LA TRANSICIÓN

Mientras las rutas terrestres siguen inutilizadas, continúa activa la entrega de apoyos desde el aire.

“Todavía el puente aéreo va a seguir activo el día de hoy. Ya posteriormente, cuando haya acceso a las localidades, las incursiones serán por tierra para poder seguir llevando apoyos y comenzar con las tareas de limpieza y recolección”, dijo.

El funcionario, comentó que en Pánuco, municipio, estado y federación ya coordinan la siguiente etapa: restablecer servicios y medir daños.

“Se tiene que realizar limpieza, ver la infraestructura de servicios que se puedan reconstruir, cuantificar las afectaciones… Esto para que las personas puedan volver a sus hogares. Todo esto en colaboración con ayuntamiento, estado y federación”.

SALUD Y VECTORES — EL OTRO FRENTE

La presencia de agua estancada , explicó que obliga a contener el riesgo sanitario.

“Sector salud está en jornadas constantes para evitar infecciones en la piel, enfermedades gastrointestinales y el mosquito. Se están manteniendo fumigaciones para intentar controlar los vectores; los vectores se reproducen en agua y ahorita lo que más tenemos es agua, sobre todo agua anegada”.

NO HA TERMINADO

Aunque el peligro hidrológico cede, Protección Civil advierte que el municipio no ha salido de la fase de reacción.

“Siempre tenemos tres etapas: prevención, reacción y vuelta a la normalidad. Ahorita todavía no salimos de la reacción porque todavía tenemos agua en algunas comunidades. Esperemos que entre hoy y mañana ya se refleje el descenso en todas y ya comenzaríamos con la vuelta a la normalidad”.

Al cierre, Hernández agradeció el respaldo operativo: “Estamos trabajando. Agradecer el apoyo de los tres órdenes de gobierno, de nuestra gobernadora, y el apoyo ilimitado que se ha dado de parte del alcalde, el médico Óscar Guzmán, que ha estado al pie del cañón, hombro con hombro con Protección Civil, Guardia Nacional, Defensa y SEMAR. Seguimos en acción”.

Jose Luis Rodriguez Castro/La Razón