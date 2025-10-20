Costco confirma las ciudades mexicanas donde abrirán sus nuevas sucursales; hay varias de Tamaulipas, checa cuáles son:
La reconocida cadena de supermercados señaló que México está catalogado como su mercado más rentable en la actualidad
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tras la apertura de su sucursal número 43 en México Costco Wholesale confirmó a través de sus redes sociales que la cadena se encuentra en pleno proceso de expansión y recientemente Mauricio Talayero, Director de Finanzas de la cadena en territorio nacional ofreció nuevos detalles del ambicioso plan de crecimiento de la marca en el país, el cual, incluye la apertura de nuevas tiendas en múltiples estados del país.
Durante su participación en el “Retail Day México 2025”, Mauricio Talayero, Director de Finanzas de Costco México señaló que el territorio nacional es el mercado más rentable a nivel mundial para la marca y debido a ello se trazó un plan de expansión a 20 años, lapso en el que pretender multiplicar el valor actual del negocio.