Costco confirma las ciudades mexicanas donde abrirán sus nuevas sucursales; hay varias de Tamaulipas, checa cuáles son:

Costco se encuentra en pleno proceso de expansión en México. Foto: FB: Costco

Estas son las ciudades mexicanas que estrenarán nuevas sucursales de Costco en los próximos años

El Director de Finanzas de Costco México, Mauricio Talayero, detalló que entre los planes de expansión de la marca se tiene contemplado seguir aumentando la presencia de la marca en entidades donde ya cuentan con algunas sedes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, así como en Coahuila, estado en el que recientemente abrieron su primera sucursal.

Cabe destacar que, la Ciudad de México es la entidad con la presencia más fuerte de Costco al contar con cinco sucursales y se adelantó que en enero de 2026 se iniciará la construcción de una nueva sucursal en la capital mexicana, la cual, estará ubicada en la Avenida División del Norte, además, está será la primera de hasta seis nuevas sedes que se tienen contempladas para el Área Metropolitana del Valle de México.

Costco pretende conquistar nuevas ciudades mexicanas en los próximos años. Foto: FB: Costco México

Mauricio Talayero también adelantó que, aunque recientemente Jalisco estrenó su cuarta sucursal de Costco, está en planes construir una sede más, además, adelantó que la sucursal que ya se construye en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, la cual, será hasta ahora “la más grande de la marca en México y Latinoamérica”, será inaugurada en mayo de 2026.

Respecto a las ciudades que están contempladas para la construcción de nuevas sucursales de Costco en los próximos años, se precisó que la lista es encabezada por Tampico, Matamoros y Reynosa en Tamaulipas, así como por Irapuato (Guanajuato) y Pachuca (Hidalgo), Playa del Carmen (Quintana Roo).

Costco es una de las marcas de supermercados con más presencia a nivel mundial. Foto: FB: Costco México

Para finalizar, Mauricio Talayero, señaló que, aunque el panorama económico internacional no es favorable por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la marca es blanco de constantes auditorias “absurdas” por parte de las autoridades fiscales nacionales, se empeñará en hacer crecer el negocio de Costco en México pues es un mercado que vale la pena, debido a que reveló que de 2010 a 2020 la marca duplicó sus ventas y dicha tendencia se repitió del 2020 al 2024.