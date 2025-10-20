Desciende nivel del río Pánuco; continúa vigilancia preventiva en zonas bajas de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «El nivel del río Pánuco ha descendido 34 centímetros entre el pasado sábado 18 y este lunes 20 de octubre, al pasar de 7.74 a 7.40 metros»; informó Rafael Chirinos Aguilar, subdirector regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas.

El funcionario señaló que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantiene un monitoreo constante cada hora del comportamiento del afluente, desde la estación ubicada en la ciudad veracruzana de Pánuco hasta las de El Moralillo y Bombas 1, en la zona conurbada.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana de este lunes el nivel del río descendió dos centímetros en una hora. Entre las 8:00 y 9:00 horas, las mediciones registraron: en: Las Adjuntas, 13.32 metros; en Pánuco, de 7.49 a 7.47 metros; en Moralillo, de 1.22 a 1.21 metros; y en Bombas 1, de 0.90 a 0.91 metros.

“Teníamos previsto por el ingeniero Raúl Quiroga, secretario de Recursos Hidráulicos, que la creciente se presentaría el domingo; sin embargo, el día de ayer el Pánuco comenzó a registrar un descenso. Eso quiere decir que, como él explicó, existen zonas de amortiguamiento en algunos ríos y lagunas que estarían beneficiando a la zona conurbada, evitando un incremento mayor”

Chirinos Aguilar dijo que la estación Bombas 1, conocida por los habitantes como NAMO 1.25, marcó 0.91 metros a las 7:00 horas y 0.90 a las 8:00, lo que refleja una baja constante.

“Esa medición tarda de tres a cuatro horas en reflejarse en la zona conurbada. Los datos no se acercan a los puntos críticos, lo cual es una muy buena noticia que nos puede mantener tranquilos. Seguimos monitoreando hora tras hora por indicación del gobernador Américo Villarreal»

Finalmente, el subdirector informó que, en coordinación con los tres niveles de gobierno, se determinó mantener activo un protocolo de prevención en las zonas bajas del río Pánuco, el cual permanecerá hasta el próximo miércoles 22 de octubre, mientras se monitorean los picos altos que aún se mantienen en Pánuco, Veracruz.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón