«Están preocupados en el Gobierno por el relanzamiento del PAN»: Kenia López Rabadán

En entrevista en la Cámara de Diputados, la legisladora señaló que es necesario que su partido debe fortalecerse y tener visibilidad

“Están muy preocupados en el Gobierno por el relanzamiento del PAN”, así lo advirtió la diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán.

Lo anterior, después de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum calificó de “falta de sensibilidad” que los panistas hayan realizado este evento de relanzamiento nacional en medio de la tragedia nacional por las lluvias que han afectado a distintas familias del país.

Por ello, felicitó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por tomar la decisión extraordinaria de “abrir el partido a los ciudadanos”.

“Qué bueno que las candidaturas van a ser de las y de los mejores de cada distrito electoral, en cada entidad federativa, me parece extraordinario que haya un relanzamiento del partido que es la segunda fuerza más importante en este país”, apuntó.

Asimismo, lamentó la falta de equidad el debate político, advirtiendo sobre el riesgo que representa el uso desigual de los micrófonos desde el poder para atacar a partidos políticos.

Incluso, calificó esto como una práctica inmoral e ilegal que aleja la democracia, pues todos los partidos tienen derecho a expresarse, a relanzarse y a que los ciudadanos puedan elegir libremente.

CEN decidirá si habrá alianza con el PRI en 2027

Al cuestionarle si para el 2027 no habrá alianza electoral con el PRI o Movimiento Ciudadano, López Rabadán señaló que eso será una decisión del CEN y por ahora se está privilegiando “una alianza directa con la ciudadanía”.

“Estoy convencida de que entre más fuerte sea el pan, pues más democracia podrá materializarse en este país como todos los demás partidos políticos, incluso digamos, pues bienvenidos los nuevos partidos, si es que logran pues generar las condiciones legales para constituirse”, puntualizó.

Se reúne con la ONU

En otro tema, la también presidenta de la Mesa Directiva informó que se reunió con el coordinador residente de la ONU en México, Peter Grochmann, con quien acordó organizar un conversatorio en el marco del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Expuso que esto tuvo como propósito destacar la importancia de fortalecer los lazos de cooperación entre la ONU y los legisladores mexicanos, así como reafirmar el compromiso del Congreso mexicano con el multilateralismo.

“Es fundamental visibilizar la trascendencia de un organismo multilateral como la ONU, que cumple 80 años este 24 de octubre”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO