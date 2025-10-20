Expertos advierten que se aproxima un ‘respiro fresco’ para #Tamaulipas a finales de octubre e inicios de noviembre

El otoño, aseguran los meteorólogos, finalmente comienza a hacerse sentir en Tamaulipas.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Luego de semanas con temperaturas que no bajaban de los 30 grados en gran parte del territorio tamaulipeco, los modelos meteorológicos comienzan a mostrar un cambio en el panorama climático: el calor dará paso a un ambiente más fresco hacia finales de octubre y los primeros días de noviembre, según reportes de Meteorología Tamaulipas.

De acuerdo con las tendencias observadas, los sistemas frontales del norte del país empezarán a ganar fuerza conforme avance la última semana del mes, lo que permitirá descensos graduales en la temperatura, especialmente durante las noches y madrugadas.

“El panorama comienza a verse más fresco para finales de mes e inicios de noviembre. Por fin se ve una luz al final del túnel, team frío”, publicó la página especialista en tema climático en sus redes sociales, en referencia a los seguidores que esperan el arribo del otoño en forma plena.

Aunque el cambio aún dependerá del desplazamiento de los próximos frentes fríos y la interacción con masas de aire polar, el pronóstico mantiene la esperanza de una transición real hacia un clima más templado.

Meteorología Tamaulipas exhortó a la población a mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales, ya que los descensos térmicos podrían venir acompañados de lluvias ligeras o eventos de norte en zonas costeras.

Por lo pronto, el anuncio de un respiro climático trae consigo una dosis de alivio para los tamaulipecos que han soportado temperaturas por encima de los 30 grados durante gran parte de octubre.

Por. Antonio H. Mandujano