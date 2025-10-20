Farderos tienen horario ‘laboral» para robar en Altamira

El representante del comercio organizado solicitó mayor seguridad a los elementos de la Guardia Estatal.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los comerciantes de la zona centro de Altamira, denunciaron que los ladrones, principalmente los farderos operan con un «horario laboral» definido.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Altamira, César Sánchez Aguilar, señaló que los «farderos» y otros delincuentes concentran sus actividades en un horario específico del día.

“Son farderos o personas que andan con billetes falsos o incluso que quieren cambiar el chip y aprovechan para robarte el teléfono o información”.

Indicó que la mayoría de los negocios cuentan con cámaras de vigilancia, y esta tecnología ha dejado evidencia de algunos casos.

Basado en estos registros, señaló el lapso en el que operan los ladrones, “normalmente los farderos roban entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde».

Sánchez Aguilar lamentó que la gente no haya acudido a denunciar los hechos al módulo de denuncias digitales y que la Canaco está abierta al comercio, y los invitó a que se acerquen para presentar sus quejas.

El representante del comercio organizado solicitó mayor seguridad a los elementos de la Guardia Estatal.

«Tenemos conocimientos que se presentan varias situaciones, hacemos un llamado a las autoridades para que tengan más presencia en la zona centro, es importante que estén más presentes», concluyó.

Por. Óscar Figueroa

La Razón