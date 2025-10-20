Inicia la Exposición Temporal Gratuita del Jazz Internacional Tampico Fest en la plaza de Armas

A lo largo de esta semana dentro del Jazz Internacional Tampico Fest se presentarán artistas de talla nacional e internacional en las distintas sedes de ciudad.

TAMPICO, TAM.- Hoy, la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya junto a Milagros Angellini, directora de desarrollo histórico y David Rodríguez De la Peña, secretario de cultura de Tampico arrancó la Exposición Temporal del Jazz Internacional Tampico Fest en la Plaza de Armas, que permitirá a la ciudadanía acceder a información de ese género musical proveniente de las comunidades afroamericanas en Nueva Orleans, Estados Unidos.

En el protocolo que tuvo como marco el espacio público, la presidenta municipal expresó que el festival arranca con una muestra histórica que permitirá al público conocer los orígenes y la evolución de este género musical.

Dijo que todas las actividades serán completamente gratuitas, con el propósito de acercar la cultura y la música a la población.

«Lo hacemos de manera gratuita en ese compromiso que hay por parte de la administración, del cabildo celebro nos acompañen regidores para dar inicio a este gran Festival»

Hoy la programación inicia con la participación de Hernán López, originario de Cuba; Pedro Ojezco, integrante de Flamenco Jazz Company; artistas nacionales, además de locales.

La primera autoridad agradeció el respaldo al evento que otorga el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya al ser el Festival Internacional Tampico Jazz Fest una extensión del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano.

«En el municipio de Tampico se eligió prolongar este Festival de la Costa del Seno Mexicano por tener esta característica específica de jazz… compartiendo la cultura el arte, en todo muestro municipio agradecemos al gobernador el Doctor, Américo Villarreal Anaya quien nos ha dado la posibilidad de traer estos grandes artistas a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes»

También el Jazz Internacional Tampico Fest tendrá la presencia de Andrea Motis, reconocida trompetista proveniente de España, además de talentos locales que mostrarán su trabajo en distintos escenarios.

Las presentaciones del Tampico Jazz Fest se llevarán a cabo en: la Plaza de Armas, el Metro, La pequeña Nueva Orleans, el Teatro Metropolitano, Tampico Blues Company, la marching band de la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el exhorto de las autoridades es que el público en general asista.

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón