La Presidenta Sheinbaum cuestiona al PAN por relanzar su partido en plena crisis nacional. “Habla de su falta de sensibilidad y amor al pueblo”

La presidenta cuestionó el momento elegido por el PAN para su relanzamiento, mientras miles de familias siguen afectadas por las lluvias

MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó duramente al Partido Acción Nacional (PAN) por realizar su relanzamiento nacional justo en medio de la emergencia provocada por las recientes lluvias que han dejado miles de damnificados en distintos estados del país.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria calificó la decisión del partido como una muestra de “falta de sensibilidad y amor al pueblo”.

“Yo más bien diría que tuvieron muy poca sensibilidad el día en el que lo hicieron”, dijo la presidenta, al ser cuestionada por periodistas sobre el evento panista.

“Hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace el relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, hasta que definieramos que la emergencia se levanta”

“Habla mucho el día que lanzan”, dice la presidenta

Sheinbaum consideró que la fecha elegida por el PAN para presentarse como un partido “renovado” refleja su desconexión con la realidad social.

“Yo creo que eso habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Habla mucho el día que lanzan”, expresó, subrayando que la prioridad del gobierno federal está centrada en atender a los damnificados y recuperar las zonas afectadas.

La presidenta también ironizó sobre la supuesta “renovación” panista, al señalar que “es en el mismo lugar y con la misma gente”, en alusión a que el evento se realizó en el Frontón México, con la presencia de dirigentes tradicionales del partido, entre ellos Jorge Romero Herrera, actual líder nacional del PAN.

El relanzamiento del PAN

El evento mencionado tuvo lugar el 18 de octubre de 2025, cuando el PAN presentó una nueva imagen y estrategia política bajo el lema “Patria, Familia y Libertad”.

La dirigencia aseguró que esta etapa busca “reconectar con la ciudadanía” y dejar atrás alianzas con otros partidos, especialmente con el PRI.

Sin embargo, la elección del momento generó críticas no solo del gobierno federal, sino también en redes sociales, donde usuarios consideraron inapropiado realizar un acto partidista mientras persistía la crisis por las lluvias e inundaciones que afectaron amplias zonas del país.

Contexto: emergencia y política

Desde principios de octubre, varias entidades como Guerrero, Veracruz, Tabasco y Oaxaca han sufrido graves afectaciones por desbordamientos y deslaves provocados por las intensas lluvias. La administración federal mantiene activo el Plan DN-III-E y el Plan Marina para atender a los damnificados.

En este contexto, las declaraciones de Sheinbaum refuerzan su discurso de priorizar la atención social sobre la agenda política. “Podrían haberse esperado 15 días”, insistió, en referencia al calendario del PAN.

CON INFORMACIÓN DE PUBLIMETRO