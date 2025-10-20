Palizada sigue arribando a playa Miramar; continúa limpieza diaria

Personal operativo utiliza maquinaria y trabajo manual para liberar la franja de arena, aunque el ingreso constante de palizada obliga a repetir la tarea cada jornada

CIUDAD MADERO, TAM.- Desde hace varios días, grandes cantidades de palizada y troncos continúan llegando a la playa Miramar, arrastradas por las corrientes del río Pánuco tras las intensas lluvias registradas en la región.

El fenómeno cubre amplios sectores del litoral con ramas, raíces y restos vegetales que descienden desde la cuenca alta del río, donde las precipitaciones mantienen un constante flujo hacia el Golfo de México.

El Ayuntamiento de Ciudad Madero realiza diariamente labores de limpieza en la zona costera para retirar los desechos naturales y evitar su acumulación.

Personal operativo utiliza maquinaria y trabajo manual para liberar la franja de arena, aunque el ingreso constante de palizada obliga a repetir la tarea cada jornada.

Los pescadores del lugar , mencionan que se trata de una lucha diaria contra la naturaleza, pues mientras los ríos arrastran materiales, la playa continuará recibiendo nuevos residuos orgánicos.

Se espera que en los próximos días arribe más palizada, debido al incremento del caudal de los ríos y a las corrientes que transportan restos desde el interior del país.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón