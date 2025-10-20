Piden no relajar medidas preventivas por creciente del río Pánuco

El titular de Recursos Hidráulicos señaló que se desconoce la cantidad de agua que llegará al sur de Tamaulipas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, exhortó este lunes a autoridades municipales y a la población del sur del estado a no relajar las medidas de prevención ante la creciente del río Pánuco, cuyo nivel continúa elevado.

“Nuestros alcaldes, las áreas de Protección Civil, continuemos con la alerta; no haya un relajamiento. La instrucción del señor gobernador es que estemos permanentemente en color amarillo, que es alerta máxima”, enfatizó el funcionario estatal.

Quiroga Álvarez informó que ayer domingo autoridades estatales recorrieron el río Pánuco, donde el nivel del agua se mantiene alto, por lo que consideró indispensable mantener la vigilancia durante 80 horas, plazo estimado para el arribo total de la cresta a la zona sur de Tamaulipas, a partir de mañana martes 21 de octubre.

“El paso del río por Pánuco todavía está por encima de la cota crítica y ese golpe de agua viene en tránsito… estimamos 80 horas; ayer hicimos recorridos por carretera visitando los principales sitios donde ya se desbordó el río. Hay desbordamientos hasta de tres kilómetros desfogando agua. A partir de mañana en la mañana se va a empezar a manifestar en las estaciones hidrométricas que la Secretaría instaló en Tampico: en el Club de Yates, en El Moralillo y en bombas 1 paso de lanchas Casablanca”, explicó.

El titular de Recursos Hidráulicos señaló que se desconoce la cantidad de agua que llegará al sur de Tamaulipas, aunque advirtió que no será mínima, al tratarse de la tercera avenida más grande registrada en la historia, solo superada por la del ciclón Hilda en 1955.

“¿Cómo va a llegar? Como no hay una parecida, no sabemos… de todas las avenidas históricas no hay una que se le parezca mucho a esta. Calculamos 80 horas, puede ser un poco menos o más; no hay un evento similar”

Finalmente, Raúl Quiroga pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para prevenir riesgos en las zonas bajas y cercanas al cauce del río.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón