Preparan en Altamira denuncias contra Pemex por derrames de hidrocarburo

Las afectaciones, que alcanzan varios kilómetros de extensión, se deben a la falta de saneamiento de los terrenos por parte de la empresa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Autoridades municipales preparan la presentación de múltiples denuncias formales contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por las fugas de hidrocarburo que persisten en diversas colonias y ejidos de Altamira.

Las afectaciones, que alcanzan varios kilómetros de extensión, se deben a la falta de saneamiento de los terrenos por parte de la empresa paraestatal.

El director de Ecología y Medio Ambiente, Rubén Herver Zarate, informó sobre las acciones legales que se alistan.

“Estamos preparando una denuncia ante las instancias correspondientes como la ASEA, Profepa, incluso de ser necesario ante la Fiscalía para que el responsable en este caso Pemex se haga cargo de las afectaciones”.

El funcionario señaló que el rango de afectación en la colonia Unidos Avanzamos fue de cinco a seis kilómetros.

Agregó que la situación en el ejido Maclovio Herrera también es crítica. En ese lugar, un desperfecto en un ducto hizo que el hidrocarburo se fuera al fondo; después, con la lluvia, subió a la superficie.

Herver Zarate explicó que, a la fecha, personal de la paraestatal sigue en labores de recuperación.

«Estamos preparando la denuncia en contra de la paraestatal porque afectó algunas parcelas», puntualizó.

El director calificó la situación como alarmante y producto del descuido, “claro que es alarmante la situación que se está presentando y esto es un descuido que ha mostrado Pemex para sanear los terrenos afectados».

Por. Óscar Figueroa

La Razón