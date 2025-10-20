Presentan ante la FGR 37 denuncias contra Adán Augusto López

La diputada suplente María Elena Pérez Jaén presentó las denuncias por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Tabasco.

La diputada suplente María Elena Pérez Jaén presentó 37 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del actual senador Adán Augusto López Hernández, por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Tabasco detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por casi 800 millones de pesos.

La especialista en temas de transparencia explicó que presentó las denuncias ante la omisión del titular de la ASF, David Colmenares, quien, señaló, dejó los expedientes en el área de investigación del organismo a su cargo para proteger al legislador.

Lo que hizo la ASF, el auditor superior David Colmenares está protegiendo al senador Adán Augusto López Hernández, porque han pasado cinco años desde 2019; es decir, la auditoría fue presentada el 20 de febrero de 2021 y no se ha hecho nada.

Guardaron esas auditorías en el área de investigación y ahí están durmiendo el sueño de los justos, desde 2021 este quebranto de 2019, de más de 700 millones de pesos y no ha pasado nada”, explicó Pérez Jaén en entrevista afuera de las oficinas de la FGR, en la colonia Doctores, de la Ciudad de México.

López Hernández fue gobernador de Tabasco del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021, cuando dejó el cargo para integrarse al gabinete presidencial, como titular de la Secretaría de Gobernación.

Pérez Jaén detalló que las irregularidades detectadas por las auditorías incluyen afectaciones en diferentes áreas del gobierno de López Hernández, incluida la Secretaría de Seguridad Pública.

Hay una auditoría que tiene que ver con el tema de seguridad pública, esa es 5.3 por millones de pesos y era precisamente cuando Hernán Bermúdez Requena era secretario de Seguridad Pública, en el 2020”, indicó la legisladora.

Pérez Jaén agregó que el senador retó a que se presentaran las denuncias en contra, que comprobaran casos de corrupción en su administración, por lo que ahora se debe avanzar en un juicio para su destitución.

El senador dijo que no había denuncias que lo involucraran en corrupción, pues bueno, es contra él y contra quienes resulten responsables, ya están 37 denuncias penales aquí en la Fiscalía en Materia de Combate a la Corrupción.

Yo sí espero que en esta ocasión sí le dé un seguimiento la doctora María de la Luz Mijangos, que pues parece que está la señora de ornato; ya tengo presentadas 205 de cuando era diputada”, afirmó Pérez Jaén.

