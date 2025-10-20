Prevén lluvias en estos estados para mañana martes 21 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que diversos fenómenos climatológicos, como la aproximación del frente frío número 9, una zona de baja presión y una vaguada monzónica en el Pacífico Mexicano ocasionarán frío, aguaceros y fuertes rachas de viento en 28 estados del país.
Estas son las previsiones meteorológicas para dichas entidades:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas de Veracruz y las regiones del Papaloapan, Sierra Norte e Istmo en Oaxaca.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: región Tehuacán-Sierra Negra de Puebla; regiones Capital y Olmeca de Veracruz; norte, este y sureste de Chiapas, y este y sur de Tabasco.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: sur y sureste de Guerrero; oeste y sur de Campeche; este y sur de Yucatán, y centro y sur de Quintana Roo.
Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental de Puebla; regiones Totonaca, Nautla y Sotavento de Veracruz; Nayarit; Jalisco; Colima; Michoacán y Estado de México.
Viento de 30 a 45 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora: istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca.
Viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas de – 5 a 0 grados centígrados durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
¿Cuál es el pronóstico de clima para el centro del país?
De acuerdo con el SMN, en la Península de Yucatán y en las costas del Pacífico Sur se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes por el avance de un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, y su interacción con una vaguada en altura, así como los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica. Al mismo tiempo, en Guerrero y Oaxaca se esperan lluvias fuertes a muy fuertes ocasionadas por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico.
Por su parte, otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, además de divergencia, propiciarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y centro de México.
¿Cuándo entrará el frente frío número 9?
El SMN dio a conocer que un nuevo frente frío, el número 9, en interacción con la corriente en chorro subtropical, se aproximará a la frontera norte del país, generando fuertes rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en esa región, mientras que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ingresará al noroeste de la República Mexicana, donde ocasionará vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, y descenso de temperaturas en Baja California.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO