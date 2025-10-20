Pueblo bueno y sabio, ignorado

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Cuando el morenismo nacional entiéndase la presidenta de la república CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y la dirigente del partido LUIS MARÍA ALCALDE hacen alusión y necesitan del pueblo bueno, del pueblo sabio para apoyar cualquier causa que ellos así lo consideren tal y como ocurrió con la aprobación de la muy tramposa y manipulada Reforma Judicial la cual aparte fue inundada por jueces, juezas y magistrados donde muchos de ellas y ellos ni idea tienen de lo que habrán de hacer en materia de justicia, todo es bonanza como así se cansaron de decir que fue ese pueblo sabio quien “democráticamente” los eligió.

Pero cuando pidieron o tomaron en cuenta a ese pueblo bueno y sabio para aumentar de manera indiscriminada y arbitraria un sinnúmero de impuestos muchos de ellos por certo no existían y que bajo la falsa narrativa que el incremento no es para nada recaudatorio sino para cuidar la salud de millones de mexicanas y mexicanos los elevaron, así de mamalones asi que sera ese pueblo bueno el que a la larga o a la corta tendrá pagar y sucumbir a la antidemocrática alza a varios productos y servicios administrativos, en pocas palabras simplemente que se joda el pueblo sabio.

Todo ello ocurre curiosamente cuando las autoridades federales de justicia han dado fuertisimos golpes a diferentes grupos delictivos principalmente al exterminio del multimillonario contrabando de combustible ilegal vulgo huachicol el cual para bien o para mal sirvió para que muchos empresarios, reconocidos políticos y decenas de servidores públicos entre ellos pertenecientes a la marina y ejército se enriquecieron de manera extraorbitante.

Sin contar que esas carretadas de millones de pesos también sirvieron presuntamente para financiar equis cantidad de campañas políticas e igualmente para aceitar decenas de programas sociales muchos de ellos inventados por el verdadero poder tras el trono que no es otro que el muy mentiroso ex presidente de la nación ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En fin el caso es que el falso discurso es que el pueblo solo sirve para cuando la cúpula morenista lo necesita para sus aviesos fines, porque cuando no les conviene simplemente los ignora como ahora ocurre con el aumento de impuestos, aumentó por cierto que prometieron no habría, alguien dijo que eran diferentes.

En tanto el panismo ¿existe?, anuncia con bombo y platillo que habrán de relanzarse, de cambiar sus esquemas de trabajo, su discurso y quien sabe cuantas cosas más incluso, hasta el logo habrán de modificar así de prendidos andan.

En medio de estos profundos “cambios” ya se habla que el ex candidato a la gubernatura estatal CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS “EL Truco” será quien tome las riendas del CDE del PAN llevado como Secretaria General a GLORIA GARZA, así de intensos.

De llegar, sin duda que el “Truco” tendrá sí o sí que ventilar públicamente que nada tiene que ver con el ex gobernador y prófugo de la justicia FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, si es que hablan de cambio, si ya de por si no se ve, con el “ex” metido, pues menos.

En otras cosas de enero a septiembre del año en curso el Sistema DIF Tamaulipas encabezado por la doctora MARÍA de VILLARREAL ha brindado atención y estudios especializados a dos mil 072 mujeres a través del Programa Salud Integral de la Mujer, mediante la campaña gratuita de mastografía Breast Exam y papanicolau “observa, toca y Acciona”.

Durante este periodo se realizaron 160 mastografías, 242 papanicolau y múltiples revisiones Breast Exam atendiendo a 321 mujeres.

Cabe destacar que las mujeres y familias interesadas en acceder a estos servicios puede acudir a la Dirección de Atención a Población Prioritaria del DIF Estatal ubicado en la calzada Luis Caballero 297 colonia Tamatán en ciudad Victoria.

En otro tema el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ, atestiguo la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Victorense de la Juventud e Instituciones Educativas, evento que representa un paso significativo en la construcción de nuevas oportunidades de los jóvenes victorenses.

Dicho documento no se quedará solo en la firma garantizo ABRAHAM GATTAS RODRÍGUEZ, vocero del referido instituto local, “ asimismo externo, se llegará más lejos edificando para ello programas útiles con jóvenes que se verán verdaderamente beneficiados.

Por su parte el edil local dijo que cuando las escuelas y el gobierno trabajan juntos las oportunidades crecen para los jóvenes, gracias por creer en esta alianza Participaron en tan relevante acto, las preparatorias Federalizadas 1,2 y 3 “Marte R. Gomez”, “Aniceto Villanueva” y “Carlos Adrián Avilés” respectivamente, también los CBTIS 119, 236, y 271, el Tecnológico Victoria y la Normal de Educadora “Estefania Castañeda”, entre otras.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96hotmail.com