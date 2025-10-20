Reviven el altiplano con la acuacultura

La instalación de estanques, el manejo de crías y las tareas de mantenimiento han permitido involucrar a familias completas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En una de las regiones más áridas de Tamaulipas, donde el paisaje se tiñe de tonos ocres y el agua escasea, la acuacultura se ha convertido en un motor inesperado de desarrollo.

El subsecretario de Pesca y Acuacultura del Estado, Jorge Montagner Mendoza, destacó que la zona del Altiplano tamaulipeco —particularmente el municipio de Miquihuana— hoy figura como ejemplo del aprovechamiento sustentable y productivo de los recursos en condiciones extremas.

En entrevista para Expreso, explicó que esta actividad ha comenzado a generar empleo directo e indirecto en comunidades rurales donde antes las oportunidades eran limitadas.

La instalación de estanques, el manejo de crías y las tareas de mantenimiento han permitido involucrar a familias completas, dinamizando el comercio local y provocando una derrama económica que se refleja en pequeños negocios, transporte y servicios complementarios.

“Estamos impulsando el proyecto de trucha arcoíris, y en unos meses más estaremos cosechando, generando empleo para la población del Altiplano. Incluso el gobernador planea visitar la zona para degustar la primera producción”, informó Montagner Mendoza.

El programa, con una inversión superior al millón de pesos, ha beneficiado a comunidades como La Marcela y Valle Hermoso, en el municipio de Miquihuana.

El funcionario subrayó que este impulso a la acuacultura no solo representa una alternativa económica, sino una estrategia integral de desarrollo rural.

“No se trata únicamente de criar peces, sino de mejorar caminos, fortalecer la infraestructura hidráulica y dotar de energías limpias a los productores. Es una inversión que transforma la calidad de vida de las familias del Altiplano”, afirmó.

La iniciativa forma parte de los convenios firmados entre el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), impulsados por el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela, con un enfoque de inclusión social y sostenibilidad.

“Estamos siendo muy incluyentes con la participación de mujeres productoras, siguiendo la instrucción de la Presidenta de la República en este año de la mujer”, apuntó.

El proyecto de la trucha arcoíris, antes impensable en una región desértica, simboliza hoy la capacidad de adaptación y la visión de desarrollo sustentable que Tamaulipas impulsa en todos sus rincones.

“La acuacultura del Altiplano es una muestra de que, cuando hay voluntad, innovación y apoyo institucional, hasta el desierto puede dar vida”, concluyó.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN