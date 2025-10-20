Tamaulipas envía apoyo médico a Veracruz tras inundaciones

La medida fue instruida por el gobernador Américo Villarreal Anaya y ejecutada por la Secretaría de Salud estatal a través del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Ante las severas inundaciones que afectaron a la zona norte de Veracruz, el gobierno de Tamaulipas envió cuatro unidades médicas móviles a los municipios de Poza Rica y El Higo, con el propósito de reforzar la atención sanitaria y prevenir brotes de enfermedades entre la población damnificada.

La medida fue instruida por el gobernador Américo Villarreal Anaya y ejecutada por la Secretaría de Salud estatal a través del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM). Las unidades están equipadas con médicos, enfermeras, promotores de salud y medicamentos básicos para cubrir las necesidades inmediatas.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que además del auxilio médico, se implementaron campañas preventivas para evitar la propagación del dengue y de padecimientos frecuentes tras las inundaciones, como infecciones cutáneas, intestinales y respiratorias.

“Estamos en contacto con el secretario de Salud de Veracruz para coordinar la atención y aplicar medidas sanitarias urgentes. Las brigadas también realizan acciones de detección y monitoreo de casos sospechosos de dengue, lo que ha sido clave para mantener bajo control la incidencia en Tamaulipas”, explicó el funcionario.

Hernández Navarro destacó que el estado mantiene una red de colaboración con hospitales y organismos federales para garantizar el acceso a tratamientos especializados, especialmente en el caso de pacientes con cáncer. Señaló que continúan los trabajos para la instalación del nuevo acelerador lineal en el Centro Oncológico de Ciudad Victoria, además de los convenios de atención con hospitales de Tampico, Nuevo Laredo y la capital del estado.

El envío de personal médico a Veracruz se suma a las acciones de solidaridad que Tamaulipas ha desplegado en situaciones de emergencia dentro y fuera del estado, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante desastres naturales y proteger la salud de las comunidades más vulnerables.

Por Raúl López García