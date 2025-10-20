Tragedia: mueren 5 en choque

Una escalofriante quedó montada en la carretera a Zaragoza con dos vehículos destruidos y cadáveres dispersos sobre la maleza

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De nueva cuenta, la carretera Victoria-Zaragoza se tiñó de sangre al convertirse en escenario de un trágico accidente que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y cinco más lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando el número de emergencias 911 recibió múltiples llamadas alertando sobre un escalofriante suceso.

Los reportes indicaban que, a la altura del kilómetro 92 de dicha carretera, cerca del entronque con la vía Victoria-Monterrey, había dos vehículos destrozados y cuerpos sin vida entre la maleza.

De inmediato, cuerpos de emergencia de diversas corporaciones acudieron al lugar, donde lamentablemente confirmaron lo reportado en las llamadas telefónicas. En total, se registraron cinco personas fallecidas y cinco heridas, estas últimas fueron trasladadas a hospitales de la capital para recibir atención médica.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades en el sitio apuntan a que cuatro de las víctimas mortales viajaban en una camioneta Nissan Frontier con placas de Nuevo León, mientras que la quinta lo hacía en una camioneta Mazda con placas de Tamaulipas.

Ambos vehículos quedaron completamente destrozados, y se presume que la causa del violento impacto fue una invasión de carril.

El choque fue tan severo que varias personas salieron eyectadas por las ventanillas de los vehículos. La zona fue acordonada por autoridades estatales, lo que provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos.

Personal de la Unidad General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia trabajó en el área perimetrada y, tras recolectar la evidencia, se ordenó el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón