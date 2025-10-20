Van contra las descargas de drenaje en ríos de Tamaulipas

La situación del Río San Marcos, uno de los símbolos naturales de Ciudad Victoria, expone un problema que podría replicarse en otros municipios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) de Tamaulipas inició una serie de inspecciones y levantamiento de actas contra las descargas de drenaje sanitario que contaminan a gran escala los cuerpos de agua, como ocurre en el emblemático Río San Marcos de la capital del estado.

Durante la última crecida del afluente, el escurrimiento de aguas negras (visible y con un olor fétido) emergió con fuerza en el vado de la Avenida del Estudiante, convirtiéndose en una escena alarmante para los victorenses que transitan a diario por la zona.

Ante estos cuestionamientos por parte de Expreso hacia la titular d dicha área: Karina Saldívar Lartigue, el llamado oficial de la autoridad fue claro: las Comapas deben clausurar de inmediato todas las descargas de aguas negras hacia los ríos, arroyos o escurrimientos, y canalizarlas correctamente a la red de drenaje sanitario.

Así también, informó que estas prácticas constituyen una violación ambiental que pone en riesgo la calidad del agua que fluye hacia presas y lagunas del estado, además de representar un riesgo sanitario para la población.

Aunque hasta el momento, los habitantes de las márgenes del río no han presentado denuncias formales, aunque la SEDUMA mantiene la puerta abierta para recibirlas.

“Estamos atentos a lo que la ciudadanía requiera de apoyo, pero no hemos tenido acercamiento directo de personas afectadas”.

Por ahora, los procedimientos se mantienen en fase de exhorto, aunque la SEDUMA advirtió que de persistir las irregularidades se podrían imponer sanciones administrativas y clausuras definitivas.

La situación del Río San Marcos, uno de los símbolos naturales de Ciudad Victoria, expone un problema que podría replicarse en otros municipios del estado: el colapso del sistema de drenaje y su impacto directo en los ecosistemas y la salud pública.

El agua que debería correr limpia por los ríos tamaulipecos hoy arrastra el costo de la negligencia urbana.

La SEDUMA asegura que no se quedará de brazos cruzados, pero el reto, dicen ambientalistas, será pasar del exhorto a la acción.

Por. Antonio H. Mandujano