Victoria tendrá una central de autobuses moderna y funcional

El gobierno de Victoria y concesionarios, trabajan en el proyecto de modernización de la Central de Autobuses, que concluirá el próximo año

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gobierno de Victoria y concesionarios de transporte foráneo, trabajan en el proyecto de modernización de la Central de Autobuses de la Capital de Tamaulipas para mejorar la calidad de servicio al usuario y entorno urbano.

En gira de trabajo, el alcalde Eduardo Gattás Báez visitó este viernes el inmueble, donde junto al gerente José del Refugio Calderón y el secretario de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna, realizó un recorrido de supervisión del avance de trabajos de la obra.

“Es un proyecto vanguardista, moderno y funcional que estará a nivel del servicio que merecen los victorenses y se concluirá en 2026” dijo Gattás Báez al señalar que el gobierno de Victoria coadyuva, a través de las distintas secretarías, en la tramitología de permisos.

El proyecto, contempla una sala climatizada, mobiliario vanguardista, servicios públicos de calidad, un entorno urbano más iluminado y buenas vialidades; como la edificación de un área comercial que promociona el consorcio de empresas de transporte foráneo.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN