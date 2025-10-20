VIDEO: Alejandro Landero, el actor de la telenovela ‘Rosa Salvaje’ que vive en la calle

El actor fue visto presuntamente viviendo en la calle con sus mascotas. Aquí te contamos quién es y parte de su trayectoria.

Alejandro Landero, reconocido por su trabajo en la televisión mexicana durante los años 80 y 90, volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, no por un nuevo proyecto actoral, sino por un video que lo muestra presuntamente viviendo en situación de calle, acompañado de sus mascotas.

La grabación, que se viralizó principalmente en la plataforma X (antes Twitter), muestra al actor en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Aunque hasta el momento él no ha ofrecido declaraciones públicas, muchas personas han expresado su preocupación, mientras otros han comenzado campañas para ofrecerle ayuda.

¿Quién es Alejandro Landero y por qué se volvió tendencia?

A lo largo de las décadas de los 80 y 90, Alejandro Landero fue parte de múltiples producciones. Su carrera, aunque relevante en su momento, quedó en pausa y con el tiempo se volvió una figura de perfil bajo.

Hasta ahora, poco se sabía de su vida personal; no hay información pública confirmada sobre su edad, lugar de nacimiento ni familia cercana.

Lo que sí se conoce es que actualmente tiene varios animales de compañía: tres gatos y un perrito, quienes también aparecen en el video viral. Según comentarios de vecinos y usuarios en redes, Landero no quiere separarse de ellos bajo ninguna circunstancia, a pesar de la situación que enfrenta.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

Quién es Alejandro Landero?

Durante los años 80, Alejandro Landero comenzó a destacarse como una de las promesas juveniles de la televisión. Su primer papel relevante fue en la telenovela Blanco Vidal en 1982 donde se mantuvo al aire hasta septiembre de 1983. Esto le abrió la puerta a nuevos proyectos.

Unos años más tarde, en 1985, participó en Vivir un poco, y al año siguiente en Monte Calvario. Sin embargo, su papel más recordado llegó en 1987, cuando formó parte del elenco de la icónica Rosa Salvaje, interpretando al personaje Rigoberto Camacho, el chofer de Rogelio Linares, papel principal de Guillermo Capetillo.

En 1988 regresó a la pantalla en la telenovela Pasión y Poder, donde dio vida a Federico Gómez Luna, uno de los personajes masculinos centrales. La producción constó de 80 episodios, y representó uno de los puntos más altos en su carrera como actor.

Además de su trabajo en melodramas, Landero también participó en teatro musical y en programas culturales como conductor. Durante la década de los 90 colaboró con Canal Once, donde presentó contenidos educativos y de entretenimiento.

Rumores sobre su salud y desaparición

No es la primera vez que el actor se convierte en tema de conversación por motivos personales. En 2020, circularon rumores sobre su presunta muerte o desaparición. Estos fueron desmentidos por el propio Landero, quien reapareció en medios para asegurar que se encontraba con buena salud y que seguía activo, aunque fuera del ojo público.

¿Qué se sabe de su situación actual?

De acuerdo con testimonios recogidos en la red, como el de una mujer llamada Verónica, se sabe que el actor solicitó apoyo por un mes para poder estabilizarse. Su caso se ha compartido generando reacciones de solidaridad.

La situación se describe en redes con mensajes como: “Se encuentra acompañado de sus animalitos, quienes no quiere dejar. Busca un espacio donde pueda permanecer un tiempo mientras resuelve su situación”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR