VIDEO: Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión del Congreso

Diputados del PRI y PAN acusan a Blanco de participar en la sesión de la Ley General de Aguas mientras jugaba pádel.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados realizó una sesión semipresencial para emitir su opinión sobre la Ley General de Aguas, enviada semanas atrás por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, lo que debía ser una reunión formal terminó convirtiéndose en una escena insólita: Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, fue acusado por legisladores de jugar pádel mientras participaba en la sesión virtual.

En el registro oficial de la reunión, Blanco aparece encendiendo su cámara casi al final de la sesión.

Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, dijo el diputado, sin percatarse de que el punto de la reunión ya era la votación.

—“¿Y el sentido de su voto, diputado?”, le insistió la presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos.

—“Muchas gracias”, respondió Blanco, sin entender la pregunta.

A los pocos segundos, se escuchan golpes metálicos y ecos que algunos interpretaron como raquetazos de pádel.

El priista Mario Zamora Gastélum fue el primero en señalarlo.

Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. Ponga atención, Cuauhtémoc.”

Las risas no tardaron en llegar. La panista Margarita Zavala comentó entre bromas: “¡Ya se fue!”.

Otra diputada del PAN, Patricia Jiménez, fue más dura.

Anda acosando mujeres”, dijo, aludiendo a la denuncia por intento de violación que el exgobernador de Morelos enfrenta desde inicios de año.

Sesión exprés y polémica en línea

La sesión extraordinaria duró apenas 18 minutos, y varios legisladores conectados por videollamada solo activaron su cámara durante la votación, sin que fuera posible verificar dónde se encontraban.

Sin embargo, el fragmento de video donde se escucha a Blanco ha circulado rápidamente en redes sociales, generando críticas hacia la falta de seriedad y compromiso de los legisladores.

No puede ser que estén votando temas tan importantes como la Ley General de Aguas desde una cancha”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco no ha emitido ninguna aclaración.

En su cuenta oficial, el legislador morenista ha evitado referirse al incidente, mientras los hashtags #CuauhtémocBlanco, #JugandoPádel y #Congreso se posicionan entre los temas más buscados en México.

La Ley General de Aguas y su relevancia

El motivo de la sesión era debatir la opinión presupuestal sobre la Ley General de Aguas, una iniciativa prioritaria para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que busca regular el acceso equitativo y sustentable al agua en todo el país.

La propuesta, impulsada desde el Ejecutivo, enfrenta resistencias de la oposición, que considera que otorga facultades excesivas al Gobierno Federal para intervenir en concesiones y usos locales del recurso.

Se trata de una ley estratégica que impactará directamente en los municipios, y que no puede analizarse con diputados distraídos”, declaró un legislador del PRI fuera de sesión.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR