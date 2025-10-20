VIDEO: Choca y derriba tres postes de luz por andar jugando arrancones en NL

Un automovilista que jugaba arrancones en Escobedo, Nuevo León, terminó impactando su vehículo contra un poste de luz, ocasionando un corto circuito en la línea.

De acuerdo a ABC Noticias, los hechos se registraron en el cruce de la avenida Las Torres y Raúl Caballero, donde, por cierto, las condiciones de la vía asfáltica son complicadas.

Una persona que circulaba metros atrás, visualizó a dos carros (uno negro y otro blanco), viajando gran velocidad en la carretera, aparentemente en una competencia clandestina por ver quién llegaba primero a determinado punto.

El joven rápidamente identificó que los automovilistas corrían peligro y en cuestión de segundos ocurrió el percance que contabilizó al menos tres postes de luz derribados.

Aunado a esto se presentó un corto circuito en la línea, situación que igualmente quedó captada en video.

“Yo sabía que ese guey se iba a ensartar, por qué, porque esa calle es la que está bien gacha”, se escucha decir a la persona que captó el video.

En la parte final del video se puede ver cómo terminó el vehículo negro implicado en el accidente, con severos daños en su carrocería.

Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de la persona que conducía el auto y también si las autoridades tomaron algún tipo de medida ante este acto que, además de poner vidas en riesgo, terminó afectando el servicio de electricidad en la zona.

¿A dónde puedes reportar carreras de autos clandestinas?

Si eres testigo de carreras clandestinas en Monterrey y su zona metropolitana, puedes hacer el reporte a:

Policía o Tránsito Municipal: Busca el número directo de tu municipio (Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Escobedo, etc.) para asuntos de Vialidad y Tránsito.

Denuncia en Línea Estatal: En estados como Nuevo León, puedes usar el formulario de Denuncia Anónima 089 en línea del Gobierno del Estado, donde puedes ingresar detalles del hecho, vehículos (placas, descripción), y adjuntar fotos o videos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR