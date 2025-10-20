VIDEO: Perrito se roba la atención en un partido de futbol al imitar la caída de un jugador

Este perrito está causando sensación en redes sociales gracias a que se metió al partido para sorprender al futbolista con una acción muy inocente

Un video que se ha compartido en redes sociales está causando sensación, pues la inocencia de un perrito se robó la atención de todos los presentes en el partido de futbol donde el Junior y Deportivo Pereira se jugaron la vida por los tres puntos. Sin embargo esa tensión quedó en el olvido cuando en canino se metió a la cancha y enamoró a todos.

Los ánimos estaban muy candentes en el estadio, pues hubo expulsiones que condenaron el triunfo del favorito, sin embargo la nobleza del perrito llamó la atención, pues se coló a la cancha al lado de Walmer Pacheco mientras estaba en el piso, de hecho, el canino fue tan curioso que terminó también tirándose boca arriba para llamar la atención del jugador.

El perrito buscaba jugar con el futbolista, por lo que se robó el corazón de todos los asistentes al estadio.

Este perrito se robó los corazones ayer, durante el partido Junior vs Deportivo Pereira. El perrito entró al campo y se acostó al lado del jugador Pacheco, simulando la caída del jugador 😍 Al perrito se convirtió en el verdadero protagonista del partido y fue apodado por los… pic.twitter.com/FdU7uYDYHL — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 20, 2025

