VIDEO: ‘Sonido Pirata’ habla sobre la muerte de ‘Medio Metro’

En una transmisión en vivo, Julián Ramírez el locutor y animador de Sonido Pirata, fue cuestionado por la audiencia sobre lo que pasó con ‘Medio Metro’

Francisco ‘Paco’ Pérez también conocido como ‘Medio Metro’ murió este lunes 20 de octubre, según los reportes señalan que el cuerpo de la celebridad fue encontrado en una barranca en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, Puebla, con presuntos signos de violencia, por lo que la agrupación Sonido Pirata rompió el silencio.

En una transmisión en vivo, Julián Ramírez el locutor y animador de Sonido Pirata, fue cuestionado por la audiencia sobre lo que pasó con ‘Medio Metro’, pero declaró que desconocía lo que sucedía y pidió unos minutos para realizar llamadas y percatarse de todo lo que estaba aconteciendo respecto a su ex compañero de trabajo.

Durante live, Sonido Pirata recibió cientos de comentarios respecto a la muerte de ‘Medio Metro’, entre la más repetida es que cual de todos los hombres que dieron vida al personaje es quien había muerto, pero Julián Ramírez no pudo responder ya que reiteró que no sabía lo que pasaba.

«Desconozco qué pasó, ahorita me voy a informar, eso sí es una triste noticia”, es parte de lo que menciona el animador de Sonido Pirata.

¿De qué murió ‘Medio Metro’?

La noticia sobre la muerte del bailarín ‘Medio Metro’ sacudió a la industria del sonidero en México, ya que con su personaje en Sonido Pirata logró llegar a miles de personas en eventos y sobre todo en redes sociales ya que fue ahí uno de los canales en el que se volvió viral y también apareció en más espectáculos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, quienes recibieron el reporte de una persona sin vida en las inmediaciones del canal San Sebastián de Aparicio que murió a consecuencia de un golpe en la cabeza, fue entonces cuando encontraron a una persona vestida de blanco que fue reconocido como Francisco Pineda Pérez, mejor conocido como ‘Medio Metro Poblano’.

Hasta el momento la Fiscalía estatal investiga el hecho ya que aparecen versiones que indican que fue atropellado y posteriormente su cuerpo fue abandonado en la barranca, así como también redes sociales se habla de que recibió varios impactos de bala, pero no hay información oficial.

¿Quién fue ‘Medio Metro’ Poblano?

Francisco Pineda Pérez era un bailarín reconocido y famoso en el ambiente sonidero en Puebla y centro de México, se dio a conocer como el “Medio Metro Poblano”, y alcanzó gran popularidad gracias a sus pasos de baile, tanto que sus videos se viralizaron rápidamente, y su imagen se convirtió en un símbolo del ambiente de fiesta.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO