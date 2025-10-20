Vigilan onda tropical en El Caribe que podría convertirse en ciclón

El Centro Nacional de Huracanes advierte un 80 % de probabilidad de formación ciclónica en el Caribe oriental mientras la onda AL98 avanza lentamente hacia el centro del mar Caribe.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia una onda tropical activa en el este del mar Caribe, que podría convertirse en un sistema ciclónico en los próximos días, aunque existe incertidumbre sobre su futura trayectoria.

Según el aviso emitido a las 8:00 a.m. (hora del Este) de este lunes 20 de octubre, el fenómeno —identificado como AL98— presenta un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días y un 50 % en las próximas 48 horas.

La onda se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 24 y 32 kilómetros por hora y se espera que reduzca su movimiento a medida que se acerque al Caribe central.

El NHC precisó que la onda genera una amplia zona de lluvias y tormentas eléctricas al este de su eje principal, y que las condiciones atmosféricas se volverán más favorables para su desarrollo en los próximos días.

De intensificarse, podría convertirse antes de fin de semana, en la próxima depresión tropical o tormenta de la actual temporada ciclónica.

“Seguimos monitoreando la onda tropical AL98 en el Caribe oriental, que tiene una alta probabilidad (80 %) de desarrollo ciclónico en los próximos días, mientras se desplaza lentamente hacia el Caribe central”, publicó el NHC en su cuenta oficial en X.

Aunque las lluvias intensas y los vientos fuertes comienzan a disminuir sobre las Antillas de Barlovento y Sotavento, el organismo advirtió que podrían extenderse hacia las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao) durante los próximos días.

En el grupo de Facebook «Meteorología_Cuba», el especialista MSc. Álvaro Pérez Senra explicó que los modelos muestran incertidumbre sobre la trayectoria del sistema.

“Es visible que el modelo FNV3 ve dos posibles escenarios: una recurva inicial que puede tener dos soluciones, el sistema es capturado por la vaguada y se va al noreste, o es capturado sin lograr arrastrarlo, vuelve a quedar sin corrientes directrices, se mueve nuevamente al oeste o noroeste y luego hace otra recurva en el Caribe occidental”, señaló.

Pérez advirtió que este sistema “nos va a dar mucho dolor de cabeza”, destacando la dificultad para determinar su rumbo final debido a los cambios atmosféricos esperados durante la semana.

En esencia, los expertos coinciden en que aún no existe una ruta definida y que su evolución dependerá de las corrientes en altura y de la interacción con una vaguada al norte del Caribe.

Hasta el momento, el sistema no representa una amenaza directa para Cuba, pero los meteorólogos recomiendan mantenerse atentos a su evolución.

Octubre suele ser un mes activo en la temporada ciclónica del Atlántico, y los pronósticos del NHC sugieren que las condiciones seguirán siendo favorables para el desarrollo de tormentas en la región.

