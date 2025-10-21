¡Al rescate!

Armando Arce fue elegido para tomar la silla presidencial del equipo naranja

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la promesa de contar con autonomía y libertad para manejar al equipo, Armando Arce Serna se convirtió este lunes en el nuevo presidente de Correcaminos UAT, tras varias semanas de pláticas y negociaciones con el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado.

Arce, reconocido empresario victorense, no es ajeno al club. Ya ocupó la presidencia del equipo entre 2007 y 2011, etapa en la que los Naranjas fueron protagonistas en el circuito de ascenso, quedando cerca de un título.

Además, fue él quien sentó las bases del plantel que meses después de su salida alcanzó el campeonato en 2011.

Contador por profesión y deportista por convicción, Armando Arce también vistió la camiseta de Correcaminos en divisiones inferiores, aunque decidió dejar el sueño de futbolista para dedicarse a sus estudios.

Años más tarde, el destino lo llevó de nuevo al club cuando, en 2007, fue elegido por el gobernador en turno para encabezar la institución, al mismo tiempo que dirigía el Instituto del Deporte de Tamaulipas.

Aunque se mantuvo alejado de la gestión deportiva profesional en los últimos años, nunca perdió de vista al equipo de sus amores. Hoy, su regreso significa una apuesta por reestructurar, ordenar y rescatar a Correcaminos de la crisis deportiva en la que ha estado sumido en las últimas temporadas.

A DETALLE

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN