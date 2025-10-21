Alistan panteones por día de muertos

Esperan 12 mil visitantes en celebración de difuntos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Ciudad Victoria intensificó esta semana los trabajos de limpieza en los tres panteones municipales, que estarán listos para recibir a más de 12 mil visitantes durante los días 1 y 2 de noviembre.

Carlos Charles Ortiz, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó que la COEPRIS realizará fumigaciones la próxima semana y que Protección Civil acordonó cuatro tumbas en el panteón de La Cruz por representar riesgo de colapso.

“Estamos en tiempo y forma. Solo falta cortar la hierba en la parte trasera del panteón de La Cruz; en la zona frontal ya se concluyó la limpieza al 100%”, explicó.

El funcionario señaló que los panteones La Cruz, El Cero y La Libertad fueron revisados en su totalidad.

“En el Cero no hay problemas, está limpio y bien cuidado; en La Libertad, aunque ya no funciona, sigue acudiendo gente y también se encuentra en buenas condiciones”, puntualizó.

En total se han recolectado más de tres toneladas de basura, y se espera que los camposantos se encuentren en óptimas condiciones para la festividad tradicional.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN