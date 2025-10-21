Analizan especialistas los retos éticos y legales de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los riesgos y ventajas que representa la Era Digital para el Derecho fueron analizados por especialistas de México, Colombia y España durante el III Congreso Internacional de Derecho “Innovación Jurídica y Tecnológica”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDyCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), campus Sur.

El encuentro académico, dirigido a estudiantes, docentes y profesionales, permitió debatir sobre los impactos de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, desde la automatización de procesos judiciales hasta el uso de algoritmos en la toma de decisiones legales, así como los desafíos éticos, normativos y técnicos que surgen ante su aplicación.

Juan Jorge Olvera Reyes, especialista en Derecho Penal y Amparo, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de México y abogado con más de 40 años de experiencia, participó como moderador en el conversatorio, donde destacó:

“Este concepto de inteligencia artificial ya está contenido también en el diccionario de la Real Academia Española y se admite como la disciplina que se ocupa de programar la programación informática que ejecuta operaciones comparables a las que realiza la mente”.

Entre los ponentes figuraron: Fernando Tribín Echeverry, procurador judicial en Colombia y especialista en Derechos Humanos; Rodolfo Chacón Rangel, experto mexicano en compliance y derecho penal corporativo; Pablo Chico de la Cámara, académico español especialista en derecho financiero y tributario; Joel Urrutia Hernández, experto en sistemas computacionales aplicados al ámbito judicial; y Daniel Larracha Torres, especialista en derecho penal, fiscal y disciplinario.

Durante su participación, Rodolfo Chacón Rangel, advirtió sobre los riesgos de la llamada opacidad algorítmica y los sesgos que pueden influir en decisiones judiciales automatizadas:

“Cuando hablamos de inteligencia artificial hay tres R de por medio: el reto, la regulación y los riesgos… un ejemplo es el programa COMPAS en Estados Unidos, que otorgó una diferencia de más de seis años de prisión a una persona de color. Ese es un riesgo real”, señaló.

Los ponentes coincidieron en que la universidad debe ser el espacio natural de reflexión y regulación frente a las transformaciones tecnológicas que están modificando la práctica jurídica.

“La inteligencia artificial es una herramienta valiosísima, pero también contradictoria si no hay una reflexión moral ni una regulación adecuada”, advirtieron.

Finalmente, los especialistas reconocieron que, aunque la IA presenta riesgos en términos de sesgos y transparencia, también ofrece ventajas como la capacidad de procesar grandes volúmenes de documentos en tiempo récord, lo que podría optimizar los procesos judiciales, siempre y cuando se mantenga una supervisión ética y humana sobre su uso.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón