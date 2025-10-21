Autoridades pedirán a Kansas City liberar cruces peatonales y vehiculares en las colonias Guadalupe Victoria y Tamaulipas

El funcionario estatal expresó que existen cruces definidos para vehículos, los cuales deben permanecer despejados.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La empresa Kansas City Southern realiza maniobras de instalación de vagones sobre las vías del ferrocarril que atraviesan desde la colonia Guadalupe Victoria hasta la colonia Tamaulipas, en el municipio de Tampico, situación que ha generado observaciones por parte de autoridades estatales para que se mantengan libres los cruces peatonales y vehiculares.

Rafael Chirinos Aguilar, subdirector regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas informó que se hará una observación formal a la empresa para que durante las labores, no se bloqueen los pasos establecidos, a fin de garantizar el tránsito seguro de los ciudadanos.

“Hacerle una observación a la empresa para que nos pudieran apoyar para que los cruces no fueran tapados, por llamarle así, y que permita a la ciudadanía cruce de cierta manera seguro”,

“Hay ciertos cruces establecidos para vehículos, hacerle la invitación a la empresa que pudieran dejar libres esas partes para que las personas que utilicen los cruces lo hagan de manera segura”

En ese sentido, el llamado también incluye los pasos peatonales, pues vecinos del sector acostumbran cruzar a pie por la zona ferroviaria.

“Vamos a hacer el llamado, la invitación a la empresa para que pudiera dar la atención para esas personas que utilizan a pie cruzar esa zona… Si está permitido, estoy seguro que sí lo pueden hacer», concluyó el subdirector regional de Protección Civil.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón