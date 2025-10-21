Castigarán descargas de drenaje en los ríos

Detectan tiraderos directos al río de aguas negras; levantan actas de inspección y amaga la SEDUMA con aplicar la ley contra responsables

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) de Tamaulipas inició una serie de inspecciones y levantamiento de actas contra las descargas de drenaje sanitario que contaminan a gran escala los cuerpos de agua, como ocurre en el emblemático río San Marcos, en la capital del estado.

Durante la última crecida del afluente, el escurrimiento de aguas negras —visible y con un olor fétido— emergió con fuerza en el vado de la avenida del Estudiante, convirtiéndose en una escena alarmante para los victorenses que transitan a diario por la zona.

Ante los cuestionamientos de Expreso, la titular de la dependencia, Karina Saldívar Lartigue, fue enfática: las Comapas deben clausurar de inmediato todas las descargas de aguas negras hacia los ríos, arroyos o escurrimientos, y canalizarlas correctamente a la red de drenaje sanitario.

“Hicimos recorridos, levantamos actas de inspección y estaremos pendientes del cumplimiento de las medidas”, informó Saldívar Lartigue.

Agregó que estas prácticas constituyen una violación ambiental que pone en riesgo la calidad del agua que fluye hacia presas y lagunas del estado, además de representar un peligro sanitario para la población.

Aunque los habitantes de las márgenes del río no han presentado denuncias formales, la SEDUMA mantiene la puerta abierta para recibirlas.

“Estamos atentos a lo que la ciudadanía requiera de apoyo, pero no hemos tenido acercamiento directo de personas afectadas”, señaló.

Por ahora, los procedimientos se mantienen en fase de exhorto, aunque la dependencia advirtió que, de persistir las irregularidades, podrían imponerse sanciones administrativas y clausuras definitivas.

La situación del río San Marcos, uno de los símbolos naturales de Ciudad Victoria, expone un problema que podría replicarse en otros municipios: el colapso del sistema de drenaje y su impacto directo en los ecosistemas y la salud pública.

El agua que debería correr limpia por los ríos tamaulipecos hoy arrastra el costo de la negligencia urbana.

La SEDUMA asegura que no se quedará de brazos cruzados, aunque, según ambientalistas, el verdadero reto será pasar del exhorto a la acción.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN