Ductos viejos de Pemex causan derrames de crudo

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El mal estado de los ductos activos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha causado los derrames de crudo en Altamira.

El más reciente incidente afectó a diversas comunidades, desde el ejido Santa Amalia hasta la colonia Unidos Avanzamos, la cual reporta el mayor impacto ambiental.

La directora de Protección Civil en Altamira, María Luisa Cuevas Rivera, mencionó que las recientes lluvias agravaron la situación e impidieron realizar labores oportunas de limpieza.

Para la funcionaria la antigüedad de la infraestructura es la principal causa de los escurrimientos en el ejido Francisco Medrano, Maclovio Herrera y Unidos Avanzamos.

“El ducto, que es viejo y aún está activo, volvió a presentar filtraciones más adelante del primer punto afectado”.

Protección Civil no reporta afectaciones directas a viviendas. Sin embargo, en Unidos Avanzamos, las autoridades de Altamira le pidieron a Pemex retirar hasta la maleza que está con residuos, porque al llover se reactivará el hidrocarburo y la contaminación habrá de extenderse.

“La prioridad es que Pemex realice la limpieza adecuada y que se tomen medidas para evitar daños mayores, ya que se trata de un ducto que presenta condiciones de antigüedad», destacó la titular de Protección Civil.

Por. Óscar Figueroa

La Razón