Foro busca sentar bases de una ley de salud mental en Tamaulipas

El encuentro busca trascender los modelos clínicos tradicionales y promover una visión integrativa, que entienda la salud mental como parte inseparable del bienestar físico, emocional y social

CIUDAD VICTORIA, TAM.-Tamaulipas se prepara para dar un paso decisivo en materia de salud pública con la realización del Primer Foro de Salud Mental e Integrativa, un evento sin precedentes que busca abrir el debate legislativo y social para construir una Ley de Salud Mental estatal con enfoque preventivo, comunitario y humano.

Convocado por Vibra/TAM A.C. y el Congreso del Estado, el foro se llevará a cabo el 3 de noviembre en el Auditorio “Centenario de la Constitución de 1917”, en Ciudad Victoria, y reunirá a expertos nacionales e internacionales, líderes académicos, legisladores, médicos y representantes de la sociedad civil en un mismo espacio de reflexión.

“Tamaulipas tiene la oportunidad de convertirse en referente nacional al colocar la salud mental como prioridad pública. Este foro es el primer paso hacia un nuevo paradigma de bienestar”, señaló Jorge Torres Garza, presidente de Vibra/TAM A.C.

Durante la jornada se desarrollarán mesas de diálogo, conferencias magistrales y experiencias vivenciales que combinarán ciencia, políticas públicas y prácticas de bienestar reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el mindfulness, la yoga terapéutica, la respiración consciente y la medicina del estilo de vida.

Participarán figuras de talla internacional

La Dra. Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México y reconocida especialista con estudios en la Universidad de Harvard y Johns Hopkins, encabeza la lista de ponentes. Con más de tres décadas de experiencia en organismos internacionales como ONU Mujeres y el UNFPA, Gasman ofrecerá una conferencia sobre equidad, liderazgo femenino y políticas públicas con enfoque humano y preventivo.

También participará el Dr. Eric López-Maya, director del Instituto Mexicano de Mindfulness, junto a médicos, terapeutas, académicos y representantes de instituciones educativas y cámaras empresariales, quienes compartirán experiencias de éxito y estrategias de prevención aplicadas en distintos sectores.

“No podemos seguir atendiendo la mente sin atender el alma. La prevención debe ser el nuevo paradigma de la salud pública”, enfatizó Torres Garza.

Hacia una ley estatal de salud mental

Uno de los ejes centrales del foro será la construcción de una propuesta legislativa que impulse una Ley de Salud Mental para Tamaulipas, con enfoque integrativo y de derechos humanos. Actualmente el estado carece de una legislación específica en la materia, y el foro pretende generar insumos técnicos y consensos sociales para su diseño.

El evento servirá también para alinear políticas locales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente en los rubros de salud y bienestar (ODS 3), educación (ODS 4) y reducción de desigualdades (ODS 10).

Un modelo basado en evidencia

El enfoque integrativo no es nuevo: países como Finlandia, Dinamarca y Reino Unido han destinado presupuestos nacionales para reducir depresión y ansiedad desde las escuelas, mientras que universidades como Oxford y Massachusetts documentan reducciones de hasta 43 % en recaídas depresivas con terapias basadas en mindfulness.

La OMS, a su vez, impulsa desde 2023 la Estrategia Global de Medicina Tradicional 2025–2034, que promueve la integración de terapias complementarias con base científica en los sistemas nacionales de salud.

“La evidencia muestra que invertir en salud mental integrativa no solo salva vidas, también fortalece la economía y el tejido social”, puntualizó Torres Garza.

El foro no busca solo compartir conocimientos, sino sembrar una política pública pionera que coloque a Tamaulipas como referente en salud mental en México.

“La salud mental es el lenguaje invisible de un pueblo; cuando aprendemos a escucharlo, comienza la verdadera transformación”, expresó Torres Garza al invitar a la ciudadanía, instituciones y legisladores a participar.

El Primer Foro de Salud Mental e Integrativa marca así un punto de partida: el inicio de una conversación estatal sobre cómo cuidar no solo la mente, sino el alma de toda una sociedad.

Por Raúl López García