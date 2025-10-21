Impulsa Armando Martínez bienestar social con obras de calidad

Supervisa alcalde trabajos de rehabilitación vial y drenaje en la colonia Lázaro Cárdenas

ALTAMIRA, TAM.- Reafirmando su compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar de las familias altamirenses, el presidente municipal Dr. Armando Martínez Manríquez encabezó un recorrido de supervisión de obras en la colonia Lázaro Cárdenas, donde actualmente se ejecutan acciones de mantenimiento y rehabilitación de calles, así como trabajos integrales de drenaje.

“Nos encontramos en la colonia Lázaro Cárdenas, en la zona centro norte de la ciudad. Me había comprometido que una vez que cesaran las lluvias, vendríamos a reparar sus calles. Hoy estamos aquí cumpliendo”, expresó el edil durante su recorrido.

Acompañado del gerente general de COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, y del secretario de Obras Públicas del municipio, Arq. José Tomás Medrano Mayorga, el alcalde informó que se dará atención a todas las vialidades de este sector, desde la calle Guadalupe Victoria hasta Vicente Guerrero, haciendo énfasis en esta última por los problemas que presenta en el sistema de drenaje.

En ese sentido, COMAPA Altamira ya se encuentra atendiendo diez puntos críticos con labores de desazolve y reparación de líneas de drenaje, como parte del esfuerzo coordinado para mejorar los servicios básicos en la zona.

Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas lleva un avance del 90 por ciento en la introducción de drenaje en la calle Miguel Hidalgo, donde se contempla la pavimentación con concreto hidráulico a lo largo de dos cuadras.

Martínez Manríquez también anunció que el municipio ya prepara un nuevo proyecto para la construcción de banquetas y la instalación de alumbrado solar en la calle Benito Juárez, considerada una vialidad clave para el acceso y salida del sector.

“La maquinaria no se va a salir de la colonia hasta que terminemos de darle mantenimiento a todas las calles de la Lázaro Cárdenas. Aquí van a estar trabajando; no se trata de venir a arrancar los trabajos y después irnos. Vamos a quedarnos hasta concluir”, puntualizó el presidente municipal.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de trabajar con hechos, impulsando obras que transforman y elevan la calidad de vida de sus habitantes.

POR OSCAR FIGUEROA