La amenaza de Armando

RESBALÓN/ MARIO ALBERTO PRIETO

Durante la mañanera de este lunes 20 de octubre, el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, lanzó una amenaza contra la empresa Ferromex, prácticamente dando un ultimátum para que se haga responsable de mantener limpios los derechos de vía que le corresponden.

Mencionó que esta empresa privada, que opera el tren de la ruta Tampico–Cadereyta, es muy delicada cuando se le invade o se le toca un centímetro de su derecho de vía.

Pero solo hacen uso de sus derechos, no de sus obligaciones, ya que estas áreas normalmente las tienen que estar limpiando el municipio de Altamira, cuando no le corresponde.

Sin embargo, lo hace la administración altamirense porque es una demanda de la ciudadanía, ya que la falta de limpieza genera inseguridad para las familias que viven cercanas a las vías operadas por Ferromex.

Y fue precisamente en la Mañanera de ayer donde dijo que, si no limpian sus áreas, les va a parar una corrida del tren como medida de presión.

Esto demuestra que el municipio de Altamira tiene un alcalde que está dispuesto a ir con todo y contra todo con tal de defender a su pueblo y a su gente, y eso hay que reconocérselo al presidente municipal, Armando Martínez Manríquez.

Vivimos una época de crisis en la política mexicana, donde la mayoría de los alcaldes no quieren salir de su oficina, no se quieren bajar de la camioneta, piensan manejar a control remoto sus gobiernos desde la sala de sus casas o desde sus viajes a Nueva York. Quieren andar nada más en pachangas, les molesta ensuciarse los zapatitos, les incomoda usar la camiseta caminando por las calles.

Y Armando está demostrando que se va a enfrentar y se va a pelear con quien se tenga que pelear, para que se haga justicia en el municipio donde tiene enterrado su ombligo.

Es neta: hoy muchos presidentes municipales de nuestro país solo piensan en solucionar las cosas mandando mensajitos por WhatsApp, haciendo reuniones vía Zoom o con sus enlaces en vivo en su página de Facebook. Pero todo eso son solo herramientas de trabajo que ayudan, no suplen la presencia y autoridad de un presidente.

Armando Martínez Manríquez se ha convertido prácticamente en un alcalde en peligro de extinción. Ya no hay de este tipo de presidentes, aunque eso no significa que no se necesiten. Así que los altamirenses deben cuidarlo para que siga transformando la ciudad.

Muchos podrán ver esta amenaza como un viejo estilo político, pero la verdad es que a la raza le gusta ver a su alcalde defendiendo a su gente, presente y metido hasta el fondo en los problemas de la ciudadanía.

Así que esperemos que Ferromex responda al llamado que está haciendo Armando Martínez Manríquez y se cuadre con su responsabilidad de limpiar sus derechos de vía.

De lo contrario, que se vaya preparando para un paro en una de las corridas de sus trenes que salen de Tampico a Cadereyta, Nuevo León.

Cachan al “Cua” en otra burrada

El ex gobernador de Morelos y ahora diputado federal por el partido Morena, el ex futbolista del América Cuauhtémoc Blanco, fue exhibido en redes sociales jugando pádel al mismo tiempo que tenía una sesión virtual del Congreso federal.

En el video se ve claramente al ex americanista cuando solo prende el teléfono, se conecta para tener asistencia, y después se va tranquilamente a seguir jugando en la cancha.

Esto es una burla para todos los mexicanos por parte del ex deportista. Se nota la importancia que le da a la responsabilidad que tiene en sus manos: ser diputado federal. Se nota que le vale un cacahuate.

Mientras él andaba jugando pádel, se votaba de manera virtual el uso de las aguas nacionales, y obviamente a él no le importó esta reunión con sus compañeros diputados.

Pero la culpa no la tiene solo él, sino los partidos políticos que agarran a cualquier hijo de vecina para ponerlo de candidato a cargos públicos. Ya fue diputado federal y gobernador de Morelos, ambos por el PES, donde —por cierto— en los dos cargos hizo un pésimo papel, y aun así lo premiaron con una diputación por Morena.

Qué vergüenza, este tipo de legisladores que solamente se conforman con ser parte del montón de la Cámara baja.

!!! NO SE VALE CHILLAR!!!

Por. Mario Alberto Prieto.