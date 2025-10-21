Lo atropellan en ‘la calzada’

Camioneta lujosa impacta a motociclista al salir del camellón, y por sus lesiones fue necesario ingresarlo a un centro médico

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un joven empleado de la Comapa resultó herido y quedó tendido sobre los carriles centrales de la calzada General Luis Caballero tras chocar su motocicleta contra una camioneta de modelo reciente, cuya conductora le cerró el paso al salir del carril lateral.

Minutos antes de las 08:00 horas, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas fueron solicitados frente a las instalaciones del DIF para atender a una persona que yacía en el pavimento.

Se trataba de un joven de aproximadamente 25 años que presentaba múltiples contusiones, lo que hizo necesario su traslado a la sala de emergencias de un hospital.

Mientras era colocado en la camilla, el joven relató que se dirigía a su trabajo a bordo de una motocicleta Italika FT 150.

Explicó que circulaba por los carriles centrales de la calzada en dirección de poniente a oriente cuando, a la altura de las oficinas del DIF, una camioneta Hyundai le invadió el carril al salir del lateral para intentar realizar un retorno.

La camioneta era conducida por una mujer quien, consciente de lo ocurrido, llamó al número de emergencias y solicitó el envío urgente de una ambulancia.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón